代理教師提升學童英語 獲SUPER教師獎首獎

台北市立木柵國中代理老師陳昭勛，擔任流浪教師十五年，運用自身英語優勢，投入「全國雙語教學急診室」計畫，獲得今年SUPER教師獎全國首獎殊榮。（記者叢昌瑾攝）

2022/09/25 05:30

澳洲中醫師回台轉任流浪教師15年

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市立木柵國中代理老師陳昭勛，原是澳洲中醫師，回台轉投教職，擔任流浪教師十五年，換了十三所學校，仍積極樂觀運用自身英語優勢，投入「全國雙語教學急診室」計畫，成立雙語教學教師社群，透過各國沙發客入班或採取視訊共學方式，提升學生英語力，獲得今年SUPER教師獎全國首獎殊榮。

換了13校 仍積極樂觀發揮英語優勢

全國教師會和全國教師工會總聯合會昨舉辦SUPER教師獎頒獎典禮，教育部長潘文忠出席表示，SUPER教師把孩子當成珍貴種子，老師的愛讓孩子成長，面對近三年武漢肺炎疫情，感謝老師堅守岡位、守護孩子，也允諾續推行政減量。

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陳昭勛昨一開口致詞就哭了，她說從小去澳洲讀書，從澳洲回台後原本想當醫師，一個機緣下申請代理教師，卻找到熱愛的工作，被學生稱為「瘋狂莎莉」，因免疫系統有狀況，一度被醫師預言必得癌症，但在先生照顧下，健康好轉且懷孕七個月，將迎接第一個孩子，她強調會用英語優勢，幫助師生提升英語力。

彰化縣私立達德商工教師黃子瑜原是舉重選手及體育老師，曾有坎坷童年，她說，因為遇到好老師，改變了人生，讓她也想幫助弱勢生，透過「做給學生看」，讓學生願意學習，因要求學生考汽修、烘焙、電腦等證照，以身作則自己先考到這些證照，學生順利考上科大讓她欣慰。

新北市金美國小附幼教師郭惠娟表示，偏鄉多隔代教養幼兒，她結合美感專長與幼教，帶領孩子們用家鄉隨手可得的素材創作，春天插秧時，邀阿公阿嬤以專家身份指導，昨日領獎時的髮飾是用筊白筍筍殼、蓮蓬、稻穗製作的飾品。

台南市南化國小老師許游雅鑽研數位雲端教學、開辦氣球學習營隊，兼任輔導老師、音樂老師、太鼓社團指導老師及班級導師，她認為，農忙時期，放學後需協助家裡農事，回家後等於零學習，學校成為偏鄉孩子主要學習知識來源，因此帶學生透過平板線上學習，協助自主學習。

宏國德霖科技大學老師劉緯武曾擔任調酒師，拿過百面以上獎牌，畢業生開店創業時會回校請教，他也不吝於分享和協助；評審團特別獎是台中市光復國小老師葉柔青和新北市雙溪高中老師陳韋全。

全國SUPER教師獎於昨日舉行頒獎典禮，圖為各縣市各級學校教師獎得主合影。（記者叢昌瑾攝）

111年「SUPER教師獎」全國首獎得主名單

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