台南總預算1020.6億通過 歲出刪5430萬

台南市今年度總預算案，在市議會加開二次臨時會後，昨天下午終於順利完成三讀。 （記者蔡文居攝）

2022/01/15 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今年度總預算案一○二一億餘元，市議會昨趕在臨時會最後一天完成三讀，包括所屬單位基金預算，歲出共刪減五四三○萬元，占總預算歲出預算約○．○五三％，比去年刪減二千多萬元增加一倍多，歲入則刪減一六六三萬餘元。刪減預算數及比例，均為黃偉哲市長任內新高。總預算在刪減後歲出部分為一○二○億六一○○萬餘元。

歲入刪減一六六三萬餘元

市長黃偉哲感謝議會完成總預算審查，對預算刪減數額及比例創任內最高，他低調表示，尊重議會審查。

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議會加開兩次臨時會期，才在昨天完成市府總預算案三讀程序，議長郭信良表示，議員審查認真，緊盯人民荷包，替市民爭取最大福利，對得起市民。

市議會第三屆第十一次臨時會本月五日起召開，昨天是臨時會最後一天，到下午二點前才先完成一讀會，接續進行二、三讀會到下午四點多終於順利通過。

今年度南市總預算案在歲出預算被刪減四九四八萬七千元，所屬單位及基金支出則被刪減四八一萬三千元，共刪減五四三○萬元，刪減後歲出部分為一○二○億六一○○萬餘元。歲入刪減部分，包括財稅局娛樂稅科目刪減七○二萬餘元，農業局所屬基金收入刪減九六一萬餘元，共刪減一六六三萬餘元。

差短四十．五億 市府將舉債支應

今年度台南市總預算案，原列歲入預算九八○億六五三○萬一千元，歲出預算一○二一億一五三零○一千元，差短四十．五億元，市府舉債支應。議會完成三讀審查後，歲出刪減部分，包括工務局仁德區4-11-12M道路開闢工程、警察局交通大隊處理交通違規案件建檔作業費用、觀旅局業務費、農業局出國考察費用、環保局各區公所禁用不透明垃圾袋考核獎勵金、民政局祝賀第四屆議員當選賀匾經費，以及肉品市場和地政局、教育局所屬基金支出等。其中，最大一筆刪減預算為工務局仁德區道路開闢，經費四七五二萬餘元。

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