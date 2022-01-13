農電共生 晁陽獲環教場所認證

2022/01/13 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕晁陽農產科技去年獲環保署認證為環境教育設施場所，昨天揭牌；政務委員張景森表示，他推動農電共生多年，但因綠電搶農地的傳統觀念而推動困難，晁陽成功的案例告訴我們，農電是可以共生共榮的。

晁陽是台灣最早將太陽能發電與農業發展結合的公司之一，以友善土地的方式生產農產品，更發展農業品牌經營，提升農產價值，同時申設休閒農場推動環境教育，打造以綠能、綠農及綠色教育為根基的綠色經濟平台，朝著深耕永續的目標邁進。

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張景森指出，他推動農電共生多年，但學農對綠能與農業間的競合關係有遲疑，擔心綠電會搶農地，會讓農業完蛋，只願釋出不利耕作的土地，但事實上農電是一體的，先進國家的潮流更是「農電共生」。

張景森說，現代化的溫室需環境維持，就是能源農業，如果能結合綠電，能源自然源源不絕，先進國家的農地種電，將遮光率降低至卅%，不影響作物生產，又有綠電收入，所以農業發展與綠電發展是相輔相成，是共榮而非互相排斥，晁陽用實際行動打破農電無法共存的傳統思維。

雲林縣長張麗善表示，晁陽綠能是雲林縣第十個環境教育認證場所，不僅可教育民眾如何友善環境、保護土地，也符合縣府推動聯合國永續發展目標及淨零排碳目標，期盼公部門與民間共同努力，讓雲林縣跳脫傳統農漁業框架，朝永續發展目標邁進。

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