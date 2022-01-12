《網友評為「最醜」造景》彰市三角公園蓮花燈座 明拆除

矗立在彰化市中心「三角公園」的蓮花燈座，市公所已經發包，訂一月十三日拆除。（記者林良哲攝）

2022/01/12 05:30

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市中心「三角公園」的蓮花燈座，曾被網友評為全市「最醜」公共造景，並引起網路議論。彰化市長林世賢昨天會勘時表示，市公所已經發包，明天（一月十三日）將拆除，未來若再施作或興建公共造景，樂於傾聽民意、廣納意見。

矗立十三年 燈具壞、燈座掉漆

彰化市和平路與中華路口的三角槽化島，彰化人俗稱「三角公園」，周邊曾是彰化縣地價最高區段，原本有一座噴水池，後因年久失修而拆除，十三年前由前彰化市長溫國銘辦理「三角公園景觀改善工程」，委託設計「蓮花燈座」造型圓環，並設有噴泉、LED燈光及音樂等，總工程費高達五百多萬元。

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市長林世賢指出，由於蓮花燈座興建後維修不易，加上部份燈具、電路損壞，又找不到零件可更換，燈座上的油漆也脫落，噴泉更失去功能，被網友評選為彰化市「最醜」公共景觀。市公所決定發包拆除，總工程經費一七七萬元，拆除後將先鋪上人工草皮，並辦理線路下地及號誌共桿。

市民共同記憶 公所規畫聽民意

林世賢說，由於「三角公園」不但是彰化市的地標，更是許多市民的共同記憶，未來將聽取民意，由民眾提供意見，再進一步規畫。

針對林世賢的想法，有網友表示，應該由市公所辦理設計比賽，向大眾徵求作品；也有網友認為，當地為彰化市區交通要道，還是要考量道路安全因素，拆除後最好能改為綠地或小公園，不要再安裝藝術作品，以免阻礙視線、影響行車安全。

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