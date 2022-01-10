營養午餐頻出槌 宜縣府：嚴格把關

宜蘭縣免費營養午餐頻爆發食安問題，藍綠議員都提出建言，盼確保安全與品質。（記者林敬倫攝）

2022/01/10 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學免費營養午餐食安問題連環爆，民進黨議員呂惠卿建議縣府採購「智慧蔬果農藥檢測器」，讓學生吃得安心，國民黨議員黃琤婷要求學校提升午餐視察頻率；縣府回應，有助於食材品質提升的方法都會檢討研議。

縣府：會研議提升食材品質方法

縣長林姿妙上任後，宜縣國中小營養午餐全面免費，一年預算二．一億元，每人每餐約四十二元，去年十一月發生食物中毒，八十六名師生上吐下瀉，十二月又有新廠商打翻餐車、東光國中營養午餐雞翅有毛及麵包發霉，本月五日中華國中與黎明國小的雞腿沒烤熟，三十四名學生吃下肚後身體不適，供餐品質被人詬病。

請繼續往下閱讀...

呂惠卿說，宜縣免費營養午餐五天中僅一天吃有機食材，縣府應採購工研院研發的「智慧蔬果農藥檢測器」給各校，或要求承辦廠商採購，即時檢測蔬菜農藥量，讓食材管控更嚴謹。

黃琤婷則說，宜縣的免費營養午餐吃得不差，量也充足，但食安問題不斷，顯示政策執行面有待加強，縣府應要求學校，邀集供應廠商、家長、午餐秘書每月開會檢討，且每週一次營養午餐視察，再提高營養午餐經費與增設學校私廚方式，確保供餐品質與安全。

縣府秘書長林茂盛回應，宜縣各校免費營養午餐食材管理，分為烹煮完成前與烹煮完成後，烹煮完成前的食材管理，縣府農業處與衛生局都有嚴格把關及完整產銷履歷，至於烹煮完成後的食材品質提升，只要是好的方法與建議，縣府都會加以研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法