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    入秋最強冷空氣來了！中部以北濕冷 中南部溫差14度

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    2021/11/08 05:30

    〔記者陳心瑜、羅綺／台北報導〕今東北季風增強加上鋒面通過，迎來今年入秋最強冷空氣。中央氣象局預報員林定宜表示，凌晨起氣溫溜滑梯式驟降，北部一天內下滑十度且越來越冷，最低溫預計出現在週三、四清晨，北部約十五度、沿海或空曠地區再減兩度。這波冷空氣將影響至週六。

    高山有機會看到霧淞

    全台昨晚逐漸轉涼，今晨東北風增強為東北季風，但未達原預估的大陸冷氣團強度。而受到華南雲雨區東移影響，水氣集中今天至明天白天，海拔三千公尺以上高山可能看到霧淞，但想賞雪「可遇不可求」。

    氣象局預測，中部以北今轉濕冷，北部至宜蘭、花蓮低溫約十六度、高溫約廿四度，中部以北、宜蘭有短暫雨，花蓮、台東及馬祖有局部短暫雨。明天水氣漸少，剩北部和東北部有局部短暫雨。

    週三轉乾冷 低溫探13度

    中南部未來一週白天則仍有近三十度高溫，但需留意十至十四度的日夜溫差，早出晚歸注意保暖。另今、明兩天中部地區及南部山區亦有零星短暫雨。

    週三開始全台由濕轉乾，週三、四清晨受輻射冷卻影響，中部以北低溫約十五度、沿海空曠地區下探十三、十四度。週六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，但早晚仍涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    週五前高屏空品亮橘燈

    另外，環保署提醒，今起至週五東北季風增強，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件較佳，空氣品質普遍良好，但高屏等南部地區位於下風處，污染物較易累積，午後光化作用影響易致午後臭氧濃度升高，空氣品質恐達「橘色提醒」等級。敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者在戶外應避免劇烈活動，並配戴口罩。

    今年入秋最強冷空氣今來龍，氣象局指出，中部以北雨勢較明顯，低溫下探15度。（資料照）

    今年入秋最強冷空氣今來龍，氣象局指出，中部以北雨勢較明顯，低溫下探15度。（資料照）

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