「白色海豚屋」特色公園 超人氣卻不能擺攤？縣府回應了

彰化縣府在「白色海豚屋」旁，打造全縣首座濱海特色遊戲場。（取自愛玩彰化臉書）

2024/06/22 23:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網美必拍的彰化縣「白色海豚屋」，因為旁邊打造了特色公園，成為親子假日最佳去處，有攤販向縣議員賴清美陳情，認為有人潮卻不能擺攤，根本是斷了收入。縣府表示，6月29日到7月29日期間的每週六、日都會安排活動，也將同步規劃海洋市集，邀請攤商加入市集。

縣議員賴清美指出，縣府在「白色海豚屋」旁打造全縣首座濱海特色遊戲場，這座特色公園一推出，馬上受到許多民眾喜愛，假日擠滿親子一起來玩，因為人氣很旺，攤商也跟著來擺攤，就是想要增加一點收入，也方便遊玩的民眾採買填填肚子。

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賴清美說，但攤商向她反映，縣府用一紙公文就讓攤商不准擺攤，最直接就是斷了收入。她認為既然民眾與攤商都各有需求，不如納入管理，讓遊客與攤商都能夠方便，也創造雙贏。

縣府城觀處指出，利用暑假時間，縣府將在嬉濱海豚公園及周邊場域舉辦「2024彰濱海FUN一夏 慶安水樂園」活動，時間為6月29日到7月29日期間的每週六、日，都會安排水上及陸上體驗活動，除了往年大受歡迎的SUP、獨木舟、龍舟板、水上自行車等項目，並有陸上大型氣墊水樂園、海洋市集、無動力滑板車計時賽、寵物水上之旅等主題活動，同時也規劃有海洋市集，歡迎攤商報名參加。

縣府城觀處強，因為有海洋市集的規劃，因此，縣府人員提早跟攤販說明溝通，除了邀請他們參加市集活動，活動期間也將加強取締周邊攤販，以維護整體環境及秩序。

彰化縣府在「白色海豚屋」旁打造的濱海特色遊戲場，一推出就大受歡迎。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣府在「白色海豚屋」旁打造全縣首座濱海特色遊戲場，每逢假日就人潮滿滿。（賴清美提供）

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