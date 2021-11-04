打高端難入境美國 陳時中：研議混打

高端疫苗。（資料照）

2021/11/04 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕美國十一月八日起開放完整接種兩劑美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認證疫苗的外籍旅客入境，其中不含我國產高端疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，美國政策越來越明確，會於一、兩週內請專家研議接種高端民眾混打其他疫苗可能性。

美國十一月八日上路新制要求入境外籍旅客須完整接種美國FDA、WHO認證疫苗，包含莫德納、BNT、嬌生、AZ或中國國藥、科興疫苗；混打兩劑疫苗也適用。

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高端追加施打國際認證疫苗 即可入境

民進黨立委高嘉瑜、民眾黨立委高虹安、國民黨立委洪孟楷昨在立法院質詢均聚焦是否影響國內接種高端民眾出入美國？陳時中坦言，跟美國溝通後，這個政策越來越明確。而根據美國規定，即使接種一劑或兩劑高端，只要追加完整接種國際認證疫苗，就可入境，但目前高端混打臨床試驗未完成，陳時中指出，預計這一、兩週就會召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，根據專家意見、國外資料來評估與其他疫苗混打安全性，開完後將公布結果。

對於爭取台日相互採認疫苗接種證明，陳時中昨指出，這段時間持續與日本在談，但結果「當然沒有那麼快」。陳時中提到，目前疫苗接種證明格式、內容、方式都已訂好，正在與各國雙邊認證討論中，首要考量雙方疫情是否相等，若是我們疫情很好，他們很不好，要開放恐做不到，其次考慮國家經濟。

民進黨立委蘇巧慧聚焦於疫苗護照用途。她指出，打滿兩劑疫苗的人是否有隔離縮短等不同待遇？並提到有中小學校隊要求參與學生要打滿兩劑疫苗。

陳時中表示，疫苗護照就是疫苗接種證明，不希望國內以此對人民行動限制過多，像是必要的消費行為不宜限制；但若非必要消費行為，像是有陪侍的八大行業，就會要求從業人員跟顧客都要打疫苗認證。

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