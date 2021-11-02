嘉縣數百公頃魚塭停養 魚價平穩

嘉義虱目魚池邊價格平穩，漁民慶豐收。（記者蔡宗勳攝）

2021/11/02 05:30

發展太陽光電 加上降低放養密度 虱目魚、台灣鯛價格高過去年

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣被經濟部列為「漁電共生先行區」，已有數百公頃魚塭停養進行太陽能光電裝設作業，養殖面積減少，加上漁民普遍有降低放養密度共識，最大宗養殖魚類虱目魚、台灣鯛不再出現供過於求、價格疲軟現象，進入盛產的十、十一月份魚價依舊平穩，虱目魚則迎來十年來榮景，價格較去年同期上漲四成。

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縣府：養殖密度高易引發病變

漁民說，養殖虱目魚以加工為主，目前加工池邊價格每台斤四十二元，較去年同期三十元漲了四成，生鮮池邊價格每台斤四十五元，也較去年同期的三十元上漲逾四成，大家慶豐收。

台灣鯛也走出疫情陰霾，內外銷價格同步上揚，以國內市場為主的菜魚目前每台斤三十一元，較去年同期二十元成長五成，外銷條凍大魚由二十二元漲至三十一元，外銷切片大魚則由三十一元漲至三十八元。

縣府農業處漁業科長張建成表示，因養殖技術進步，漁民以往都採高密度養殖，但因極端氣候，養殖密度過高易引發病變暴斃，從去年開始漸漸有漁民降低養殖密度，今年多數只有往年放養密度的七、八成，如此一來，除降低死亡率，供給端減少也讓魚價更加穩定，獲利反而更好。

養殖水產保險 鼓勵漁友投保

張建成說，時序進入深秋，日夜溫差大，氣溫逐漸降低，籲請漁友留意水質及魚隻狀況，只要符合市場規格不要惜售，趁近期魚隻價格不錯售出，減少越冬寒害風險。

他也提醒越冬養殖者，政府已開辦溫度參數養殖水產保險（鱸魚、虱目魚、台灣鯛、石斑），由中央補助三分之一保費，縣府再加碼補助三分之一保費，以減輕漁友負擔，即日起至十一月三十日止受理投保，鼓勵漁友踴躍投保，分擔越冬養殖風險。

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