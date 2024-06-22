高雄鳳山溪惡臭5000魚暴斃 查獲禍首是包子豆漿工廠

高雄市鳳山溪連3天黑又臭、泛油污，造成大量死魚。（北門里河川巡守隊提供）

2024/06/22 22:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪連3天黑又臭、泛油污，造成大量死魚，環保局原本未查獲人為污染，今晚終於揪出1間包子豆漿工廠廢水處理效果不佳，依水污法裁處3萬至300萬元。

北門里河川巡守隊連3日通報市府鳳山溪水變黑色，且傳惡臭、泛油污，上游鳳山圳變成黑龍江、坔埔排水等出水口泡泡多，明顯有人偷排，且沿線大量死魚。

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水利局已打撈5000隻死魚，重量大約1670公斤，並於鳳山溪佈設移動式抽水機，引山仔頂溝滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質，持續下游濟安橋至大智橋進行清淤作業，預計6月底完成，下游溪水雖有擾動，但不致於造成河川變色。

環保局據報連3天展開查緝，原本未查獲人為污染，今晚終於查獲鳥松區1間包子豆漿工廠，僅設置簡易攔污網，但處理效果不佳，致排放含泡沫浮渣白濁廢水，污染鳳山溪，依違反水污法第30條規定，裁處3萬至300萬元罰鍰，並要求限期改善。

守護大東公園協會理事長林南勝表示，鳳山溪一連3天變成黑色，且臭氣沖天宛如臭水溝，整條河面泛油污，要求市府勤抓偷排，並加強改善水質。

林南勝指出，原本鳳山溪很美，民眾到大東公園散步運動，也能欣賞鳳山溪美景，可惜如今變成黑龍江，希望市府不只拚經濟，更應提供優質水環境，顧好民眾生活品質。

高雄市鳳山溪連3天黑又臭、泛油污。（記者陳文嬋攝）

高雄鳳山溪連3天黑又臭，環保局今晚查獲1間包子豆漿工廠違反水污法開罰。（讀者提供）

高雄鳳山溪連3天黑又臭，環保局今晚查獲1間包子豆漿工廠違反水污法開罰。（讀者提供）

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