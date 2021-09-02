防疫隔板開學未到貨 羅東鎮長否認跳票

羅東各校只能先用紙隔板代替。（讀者提供）

2021/09/02 05:30

公所給國中小學生開學禮 鎮代質疑欺騙 吳秋齡回應是15日前到貨

〔記者林敬倫、蔡昀容／宜蘭報導〕昨天開學日，宜蘭縣羅東鎮公所要給鎮內國中小學生，當成開學禮的防疫隔板，竟然未到貨，被批政策跳票，欺騙鎮民與學生！鎮長吳秋齡回應，隔板訂15日前到貨，並沒有跳票。另，宜蘭市黎明國小冷氣開不了，小朋友戴口罩揮汗上課，引起市長江聰淵震怒，學校表示，因施作電力設施改善工程，暫時無法開冷氣，全力趕工中。

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先用紙隔板或塑膠隔板替代

吳秋齡8月24日召開記者會，決定採購TPE材質的防疫隔板，給鎮內8所國中小學、9000名學生當作開學禮，總經費100多萬元，讓學生中午用餐吃得安心，家長也放心。

但防疫隔板昨未到貨，各校只能先用紙隔板或塑膠隔板替代；羅東鎮民代表會副主席邱文生與代表林意評批評，公所政策跳票，開記者會根本作秀，欺騙學生與鎮民。前縣議員薛呈懿也接獲家長反應，她質疑公所明明準備不及還做新聞占便宜，決策過程與行政效率很有問題。

吳秋齡回應，記者會當天就有說，隔板要等到15日才會到貨，在那之前只能請各校先用紙隔板或塑膠隔板替代，政策並未跳票，更沒有欺騙與作秀。

黎明國小沒冷氣吹 宜市長震怒

宜蘭市黎明國小也出狀況，開學日冷氣竟然開不了；「很熱！」學生說，因疫情得戴口罩，很悶很熱，汗一直流；引發市長江聰淵震怒，痛批學校「教育不能當兒戲」。

市公所指出，宜蘭市推「班班有冷氣」，前後兩度補助黎明國小500多萬元，辦理安裝冷氣機組與電力設施改善，去年9月起各年級已能輪流吹冷氣，學校並回報公所今年4月中旬，就能班班吹冷氣，但昨天開學竟沒冷氣吹。

江聰淵批評縣府核派的代理校長無積極作為，其他學校都沒問題，為何只有黎明國小出問題，對師生與家長都不公平，學校應積極處理，別讓公所與學校過去努力化為烏有。

代校長指正施做電力改善工程

代理校長陳建安回應，因電力問題與用電需求提升，學校請技師整體規劃，進行電箱、總盤等設置，現在配合中央施作電力設施改善工程，暫時無法開冷氣，預計明年2月前通電。

羅東鎮長吳秋齡於8月24日召開記者會，表示要給鎮內9000名國中小學生TPE材質的防疫隔板，當作開學禮，但學生開學卻收不到。（羅東鎮公所提供）

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