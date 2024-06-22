高雄培訓超過1500名淨零專才 啟動捷運碳足跡計畫

高雄市長陳其邁率局處首長參與淨零學院課程。（高雄市政府提供）

2024/06/22 16:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市全國首推「淨零學院」，迄今培訓超過1500位淨零專才，市長陳其邁率局處首長參與淨零學院課程，已有10人取得碳盤查、碳減量、碳足跡等3張證書，市府政策啟動捷運碳足跡、污水廠碳中和等計畫，加速推動低碳轉型，提升綠色競爭力。

高雄市去年11月成立全國第一家實體「淨零學院」，培訓政府、產業淨零人才，迄今超過1500位淨零專才，市府團隊局處首長已有38人取得碳盤查證書、21人取得碳減量證書、13人取得碳足跡證書，環保局長張瑞琿等10人更已經取得3張證書。

請繼續往下閱讀...

市長陳其邁說，高雄是工業重鎮，碳排放佔全國5分之1，城市對於淨零轉型的挑戰最為嚴峻，市府特別成立淨零學院，希望打好局處、產業的淨零基礎，並於學院成立後，立下軍令狀，要求局處首長必須取得3張ISO證書，從碳盤查學起，進階到碳足跡、碳減量專案，並將課程學習的成果，落實於施政當中。

陳其邁這2天到淨零學院參與「ISO14067產品碳足跡計算」證照課程，與局處首長、產業、民眾一起學習碳足跡概論、條文、計算方式等，討論市府再生水、焚化廠底渣、大型演唱會、運動賽事碳足跡計算方法，並完成國際驗證機構測驗。

張瑞琿說，高雄市大規模推動政府、產業淨零人才培育，目的即是希望能加速低碳轉型腳步，啟動四維行政中心碳盤查、捷運碳足跡、電動公車抵換專案、污水廠碳中和等計畫，甚至已有成效，目前淨零學院課程已全面展開，期望產業界，特別是中小企業能夠一同參與，與市府共同將碳負擔轉換為碳資產，建構淨零時代的綠色競爭力。

陳其邁率局處首長參與淨零學院課程。（高雄市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法