親子嗨翻！台南佳里體育公園 特色遊戲場啟用
2024/06/22 16:46
〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里體育公園特色遊戲場今天（22日）啟用，現場還有台南400宗教展演、特色餐車市集、樂團演唱及街頭藝人表演，慶祝佳里新增兒童遊戲場，親子最高興。
佳里區長林耿漢說，為讓佳里公園增加親子互動性與融入在地特色，市府斥資1344萬元開闢特色遊戲場，以自然的遊戲場域、糖鐵火車意象與鹽分地帶文學作為設計主軸，期望孩子來到公園遊玩也能夠認識家鄉文化，培養在地認同感。
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佳里九龍殿兒童宋江陣擔任遊戲場開幕演出，台南市長黃偉哲表示，佳里位於大北門鹽分地帶的中心，很開心佳里體育公園大變身，市府將持續優化遊具，成為大北門區的特色遊戲場示範。未來市府也會努力設立各區兒童特色遊戲場，讓親子充分休憩、遊戲、遊樂。
林耿漢說，遊戲場的遊具與場域導入分齡的概念，在學的孩子，可使用挑戰度較高且相對多元複雜的遊具；學齡前的孩子則著重在觸覺、聽覺與視覺的感官遊戲體驗，讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。
佳里體育公園特色遊戲場分為兩大場域，一邊是以糖鐵五分車為意象，設立小火車滑梯組；一邊則以鹽分地帶元素，將鹽晶體轉化為主題遊具，兩遊戲場域以鐵道意象路徑串聯，打造共融、全齡化的特色公園遊戲區。
佳里特色遊戲場啟用後，後續第二期工程將再投入500萬元，設置一座大型攀爬架，以滿足孩童探索與挑戰的冒險精神。