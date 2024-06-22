親子嗨翻！台南佳里體育公園 特色遊戲場啟用

台南市長黃偉哲（前右三）視察佳里體育公園特色遊戲場的遊具。（市府提供）

2024/06/22 16:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里體育公園特色遊戲場今天（22日）啟用，現場還有台南400宗教展演、特色餐車市集、樂團演唱及街頭藝人表演，慶祝佳里新增兒童遊戲場，親子最高興。

佳里區長林耿漢說，為讓佳里公園增加親子互動性與融入在地特色，市府斥資1344萬元開闢特色遊戲場，以自然的遊戲場域、糖鐵火車意象與鹽分地帶文學作為設計主軸，期望孩子來到公園遊玩也能夠認識家鄉文化，培養在地認同感。

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佳里九龍殿兒童宋江陣擔任遊戲場開幕演出，台南市長黃偉哲表示，佳里位於大北門鹽分地帶的中心，很開心佳里體育公園大變身，市府將持續優化遊具，成為大北門區的特色遊戲場示範。未來市府也會努力設立各區兒童特色遊戲場，讓親子充分休憩、遊戲、遊樂。

林耿漢說，遊戲場的遊具與場域導入分齡的概念，在學的孩子，可使用挑戰度較高且相對多元複雜的遊具；學齡前的孩子則著重在觸覺、聽覺與視覺的感官遊戲體驗，讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。

佳里體育公園特色遊戲場分為兩大場域，一邊是以糖鐵五分車為意象，設立小火車滑梯組；一邊則以鹽分地帶元素，將鹽晶體轉化為主題遊具，兩遊戲場域以鐵道意象路徑串聯，打造共融、全齡化的特色公園遊戲區。

佳里特色遊戲場啟用後，後續第二期工程將再投入500萬元，設置一座大型攀爬架，以滿足孩童探索與挑戰的冒險精神。

佳里體育公園特色遊戲場讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。（佳里區公所提供）

台南佳里體育公園特色遊戲場讓不同年紀的孩子都能在遊戲場找到樂趣。（佳里區公所提供）

街頭藝人表演增加特色遊戲場啟用的歡樂氣氛。（佳里區公所提供）

玩泡泡秀。（佳里公所提供）

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