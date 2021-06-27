壓不下北農群聚 柯文哲求助王必勝

台北市第二果菜市場蔬菜零批場26日實施管制人流及體溫監控及消毒。（記者方賓照攝）

2021/06/27 05:30

擴大PCR 柯：一萬劑AZ一週打完

〔記者楊心慧、郭安家、周湘芸／綜合報導〕台北農產運銷公司、環南市場和新北市家禽屠宰場群聚感染確診人數持續增加，累計已超過一五○人。台北市長柯文哲昨天表示，本週將針對北市批發市場做大規模PCR檢測，會請中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，一萬劑AZ疫苗也會在一週內讓批發市場造冊打完。

議員批疫調匡列篩檢全不實

台北市議員許淑華再爆，北農確診數已八十三人、環南市場增為四十三人；台北市長柯文哲昨天終於宣布，接受中央指揮中心協助，大規模在市場做PCR檢測，並準備一萬劑疫苗到批發市場施打，放寬承銷人底下的工作人員施打，預計下週四可打完。

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柯文哲昨在防疫記者會表示，目前雖規定持快篩陰性證明才可進場，但不保證未來兩週不會感染，在疫苗發揮作用前的空窗期，將請王必勝協助，大規模在市場做PCR檢測，萬大和濱江市場也要設前進指揮所，一站式處理疫調、篩檢、打疫苗。

柯仍稱可控 批名嘴太誇大

柯先前指北農疫情沒想像中嚴重，但指揮中心指揮官陳時中前天視察後認為，有點嚴重。對此柯承認，批發市場的確是問題，會去分析、找問題、解決掉，目前已在可控範圍，「每天晚上那些名嘴太誇大，搞得人心惶惶！」

許淑華則批評，北市府疫調、匡列、篩檢都不確實，不疫調匡列、不擴大篩檢，任由確診黑數在市場流動。

環南造冊2800人 僅快篩一半

台北市副市長黃珊珊表示，環南市場造冊二八○○人，目前疫苗施打三○○人，下週繼續施打，快篩已完成一半以上，很多攤商也自己去醫療院所快篩，萬大第一果菜批發市場設立的前進指揮所，會納入環南市場一起處理。

而新北市家禽運銷合作社的移工群聚染疫，經擴大篩檢後，昨天一口氣增加十八人確診，截至昨天共有十九人確診，包括兩名本國籍員工、十七名外籍移工。

新北家禽19確診 78移工居隔

新北市長侯友宜說，新北市家禽運銷合作社至昨天為止篩檢了五二三人，有四○八人施打疫苗，十九名確診者都已送集中檢疫所收治，另有七十八名移工進行一人一室的居家隔離，今天起員工必須持快篩陰性證明才能進入場區。

新北市家禽屠宰場累計19人確診，今天起員工必須持快篩陰性證明才能進入。（記者王藝菘攝）

雙北批發市場群聚確診人數（統計至6/26）

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