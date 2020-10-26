嘉市番仔溝公園 變身機器人全齡遊戲場

嘉義市番仔溝公園以主題式色塊彩繪成機器人步道，串連各區域。（記者丁偉杰攝）

2020/10/26 05:30

新增多項遊具設施 主題色塊彩繪步道串連全區 下月重新開放

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府投入450萬元經費改造番仔溝公園，新設機器飛碟遊具、直徑達7公尺的全市最大沙坑設施、三人同行跳格子設施，新鋪設人工草皮、改善原有體健設施區，以主題式色塊彩繪成機器人步道串連各區域，上月底竣工，11月1日重新對外開放，將成為全市第一座以酷炫機器人為主題的帶狀全齡遊戲場。

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設全市最大沙坑 直徑7公尺

番仔溝公園位於公道一高架橋垂楊大橋下方，2008年完工開放，面積2.85公頃，期間因應公道一施工，公園施作重建工程，新設遊樂設施，並運用公道一工程標餘款施作「互動式投影展演設備」，因蓋好後閒置，此展演設備已遷移他處。

北香湖公園、中央廣場 續施作

市府建設處長陳光興表示，番仔溝公園改造後，成全齡遊樂場所，不僅滿足孩童需求，年長者也能自在活動筋骨，遊戲場設安全告示牌，改善原有體健設施區，新鋪設人工草皮來改善橋下無光照射、草皮光禿情況，讓休憩遊玩更安全；明、後年全面改善全市公園遊具，在北香湖公園及中央廣場設置全齡式共融遊具。

建設處公園管理科長趙栢烽說，新設機器飛碟遊具為攀爬與滑梯的共構設施，設置色彩鮮明的無縫地墊；藉由公園位於垂楊大橋下方的橋面遮蔭，打造全市最大沙坑設施直徑達7公尺，增設洗腳池，供遊憩後使用；三人同行跳格子設施外圍區域，同時也是說故事團體的使用場地。

公園全區以主題式步道引導，地面呈現不同色塊，油漆彩繪機器人主題步道的設計，串連整個園區的舊有與新設遊具。

大排飄臭 農水署管理處允改善

市議員蔡文旭說，民眾反映中央大排流經番仔溝公園旁，大排因未加蓋，會有臭味問題；對此，市府工務處水利工程科長黃國泰回應，去年向農委會農田水利署嘉南管理處（原嘉南農田水利會）反映後，管理處表示每週會啟動設在此處的倒伏壩設施，讓水流順暢，減少臭味問題，會請管理處持續落實。

嘉義市番仔溝公園新設機器飛碟遊具。（記者丁偉杰攝）

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