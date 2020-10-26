為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大內西拉雅「趣飛車」 「萬能消防隊」奪冠

    西拉雅「趣飛車」比賽，會響笛、噴水的「萬能消防隊」奪冠。（記者吳俊鋒攝）

    西拉雅「趣飛車」比賽，會響笛、噴水的「萬能消防隊」奪冠。（記者吳俊鋒攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者吳俊鋒／大內報導〕「趣飛車」活動昨在走馬瀨農場熱鬧登場，多達48隊參賽，為歷屆之最，選手拚速度也比創意，火箭、戰機、恐龍、消防隊及電影「變形金剛」裡的柯博文，甚至結合疫情的消毒酒精噴罐等造型都出籠，爭取優勝獎金，闖關過程精彩，贏得圍觀遊客喝采。

    會響笛噴水 獨得20萬獎金

    來自彰化的「萬能消防隊」仿製紅色救災車輛造型，可以響警笛，沿途還會噴水，趣味十足，力退群雄贏得第1名，獨得20萬元獎金，還拿下最佳人氣獎。

    西拉雅國家風景區管理處舉辦的趣飛車，賽道全長400米，沿途建置極具刺激性的挑戰項目，選手從約2公尺高的起跑點出發，全速衝向跳台區，考驗車輛的堅固程度，接著要通過逾45度的堊地峽谷斜坡，堪稱該活動的魔王關卡。

    過關後再挑戰依照西拉雅轄內著名「175咖啡公路」所設計的S形彎道，且要通過各種障礙物，最後，選手們若能順利停靠在車格內，可獲贈芒果冰。

    裁判團依據車輛的造型、工藝及團隊默契等項目進行評審，再加總關卡挑戰的分數來決定名次，創意精神、視覺效果都令人驚豔。

    選手為趣飛車精心裝扮，造型千奇百怪， 賽道沿線擠滿遊客熱情加油，有的車中途翻倒、斷裂，不得已終止比賽，但拚戰的運動家精神贏得喝采。

    無動力賽車 黃偉哲稱讚

    市長黃偉哲表示，這項比賽深受年輕朋友喜愛，主要是無動力形式，具有環境概念，選手們發揮巧思，滑出趣味，也展現對土地的關愛。

    市長黃偉哲（前排右三）宣布趣飛車活動起跑。（記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲（前排右三）宣布趣飛車活動起跑。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強
    2020/10/25 06:57

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣
    2020/10/25 06:42

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣

    10/25 各報重點新聞一覽
    2020/10/25 06:34

    10/25 各報重點新聞一覽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播