大內西拉雅「趣飛車」 「萬能消防隊」奪冠

西拉雅「趣飛車」比賽，會響笛、噴水的「萬能消防隊」奪冠。（記者吳俊鋒攝）

2020/10/26 05:30

〔記者吳俊鋒／大內報導〕「趣飛車」活動昨在走馬瀨農場熱鬧登場，多達48隊參賽，為歷屆之最，選手拚速度也比創意，火箭、戰機、恐龍、消防隊及電影「變形金剛」裡的柯博文，甚至結合疫情的消毒酒精噴罐等造型都出籠，爭取優勝獎金，闖關過程精彩，贏得圍觀遊客喝采。

會響笛噴水 獨得20萬獎金

來自彰化的「萬能消防隊」仿製紅色救災車輛造型，可以響警笛，沿途還會噴水，趣味十足，力退群雄贏得第1名，獨得20萬元獎金，還拿下最佳人氣獎。

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西拉雅國家風景區管理處舉辦的趣飛車，賽道全長400米，沿途建置極具刺激性的挑戰項目，選手從約2公尺高的起跑點出發，全速衝向跳台區，考驗車輛的堅固程度，接著要通過逾45度的堊地峽谷斜坡，堪稱該活動的魔王關卡。

過關後再挑戰依照西拉雅轄內著名「175咖啡公路」所設計的S形彎道，且要通過各種障礙物，最後，選手們若能順利停靠在車格內，可獲贈芒果冰。

裁判團依據車輛的造型、工藝及團隊默契等項目進行評審，再加總關卡挑戰的分數來決定名次，創意精神、視覺效果都令人驚豔。

選手為趣飛車精心裝扮，造型千奇百怪， 賽道沿線擠滿遊客熱情加油，有的車中途翻倒、斷裂，不得已終止比賽，但拚戰的運動家精神贏得喝采。

無動力賽車 黃偉哲稱讚

市長黃偉哲表示，這項比賽深受年輕朋友喜愛，主要是無動力形式，具有環境概念，選手們發揮巧思，滑出趣味，也展現對土地的關愛。

市長黃偉哲（前排右三）宣布趣飛車活動起跑。（記者吳俊鋒攝）

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