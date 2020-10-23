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    首頁　>　生活

    女嬰打完流感疫苗 抽搐昏迷送醫

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，經了解女嬰就醫後狀況無礙，已經出院，後來也沒有通報疫苗不良反應報告。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，經了解女嬰就醫後狀況無礙，已經出院，後來也沒有通報疫苗不良反應報告。（指揮中心提供）

    2020/10/23 05:30

    指揮中心：就醫後無礙已出院 未通報不良反應

    〔記者吳亮儀、國際新聞中心／綜合報導〕新北市一名女嬰日前接種完流感疫苗後，出現抽搐、昏迷，被送往北市新光醫院就醫；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，經了解女嬰就醫後狀況無礙，已經出院，後來也沒有通報疫苗不良反應報告。

    民眾持續接種流感疫苗，根據疾病管制署統計，到廿一日止，共已接種三七九．五萬劑，其中以六十五歲以上長者最多，接種數達一百五十多萬劑。

    疾管署統計，主要幾個目標接種族群包括學生族群達廿三．四％、六十五歲以上長者四十一．六％、滿六個月到國小入學前幼兒卅一．五％、醫事執登人員六十四．四％。其中滿六個月到國小入學前幼兒接種率仍偏低、離目標接種率的五十五．五％差距很遠，家長可儘快帶小孩去接種。

    疾管署也提醒，未滿九歲的孩童若是「第一次」施打流感疫苗，要在四週後施打第二劑，才能獲得完整保護力。

    南韓接種疫苗死亡案 增至25例

    根據韓聯社報導，南韓接種流感疫苗後死亡案例，到二十二日累計已達二十五例，疾病管理廳（KDCA）廳長鄭銀敬表示，雖然出現更多死亡病例，但是根據專家意見，「與疫苗沒有直接關聯」，「防疫部門和專家一致認為，目前沒有暫停接種必要」。她說，死亡案例接種的疫苗製造商有五家，批號不同，排除同批疫苗出問題的可能性。

    韓聯社指出，在二十五例死亡病例中，有二十二人年紀在六十歲以上（佔比八十八％）；如果再加上地方政府的資料，死亡病例可能達到二十八例。

    南韓接種流感疫苗後死亡案例，到二十二日累計已達二十五例。圖為南韓民眾接種畫面。 （路透）

    南韓接種流感疫苗後死亡案例，到二十二日累計已達二十五例。圖為南韓民眾接種畫面。 （路透）

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