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    恐影響鳥飛 海龍風場環差被退案

    開發單位在海龍三號風場內留設2000公尺（約9D）銜接連續的鳥類飛行廊道。（擷取自環評資料）

    開發單位在海龍三號風場內留設2000公尺（約9D）銜接連續的鳥類飛行廊道。（擷取自環評資料）

    2020/10/15 05:30

    〔記者羅綺／台北報導〕海龍二號與三號離岸風力發電計畫因海上風電技術日趨成熟，變更為採用更大型的風機，環保署環評大會昨日進行環境影響差異分析報告審查。但風機變大、間距縮減，恐導致鳥類飛行受影響，環評委員認為需仔細再審，因而成為本屆環委上任以來，自環評大會退案首例。

    採用大型風機 間距縮減

    海龍二號、三號風場位於彰化外海45至50公里，屬於離岸較遠的風場，2風場均於2018年2月通過環境影響評估審查。但隨著海上風電技術日趨成熟，全球風機大型化成為趨勢，開發單位決定變更為使用11百萬瓦（MW）至15百萬瓦（MW）的大型化風機，整體可減少約72部風機，減輕開發的環境影響。

    由於鳥類衝擊是本案環評關注的焦點，開發單位配合經濟部的規劃，在海龍三號風場內留設2000公尺（約9D）銜接連續的鳥類飛行廊道。但是在風機佈置規劃上則改為盛行風向間距6D（約1158公尺）、非盛行風向間距3D（約666公尺）、與相鄰風場緩衝間距6D。

    彰縣府：鳥類飛行恐受阻

    彰化縣政府指出，風機葉片直徑增加，風機間距卻大幅縮減，可能會影響鳥類飛行，開發單位應提出優於原環評承諾的鳥類保護對策。環評委員朱信也指出，其它離岸風場皆採用風機間距分別大於7D及5D的規範，本案原本也是採用此等間距；但此次變更縮短為6D及3D，卻無國際合宜案例佐證，開發單位應以科學數據說明間距調整而不增加鳥類撞擊機率的依據。

    鳥類專業背景的環委張學文也表示，原本鳥類在海上飛行沒有障礙物、通行無阻，但設置風機後，卻需要躲躲閃閃；再加上許多鳥類是在夜間遷徙，在沒有星光時視力不佳，可能就會撞上風機，「以演化學的觀點，笨鳥就會被淘汰，剩下的都是聰明鳥」，一年通過台灣的鳥類超過100萬隻，若鳥擊機率為1%，就相當於1萬隻鳥遭擊落。

    環評大會退專案小組重審

    考量到風機大型化是未來的趨勢，若海龍二、三號要變更風機間距，可能會牽動後面的案子，環評委員經閉門會議討論後認為需再仔細審查，因而決議將本案退回專案小組再審；這是本屆環委上任以來，首度將案子從環評大會退回專案小組重新審查。

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