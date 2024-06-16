迎接世界鱷魚日 壽山動物園圖解鱷魚小秘密

迎接0617世界鱷魚日，壽山動物園發表鱷魚圖解。（記者王榮祥翻攝）

2024/06/16 23:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕每年0617是世界鱷魚日。高市壽山動物今晚率先以圖解方式，讓大家知道除傳說中的死亡翻轉外，鱷魚還有那些小祕密，讓大家更認識鱷魚，提升保育觀念。

世界鱷魚日是由鱷魚研究聯盟（Crocodile Research Coalition）在2017年，與貝里斯動物園共同發起的節日，其意義在於保護世界上瀕臨絕種的鱷魚，引導大眾做出保育行動。

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壽山動物園說明，除傳說中的死亡翻轉，其實鱷魚還有不少小秘密，特別規劃鱷魚特寫系列，引導民眾觀察鱷魚的特性，首先鱷魚眼睛瞳孔像貓眼，在明暗中調節縮放；眼皮底還下有一層「瞬膜」，幫助眼睛保溼。

牠的喉嚨有「防水蓋」，開嘴也不會誤喝水，日光浴張嘴是為了避免頭部過熱；水下的棲地姿勢呈現垂直狀態，常被引述的「鱷魚的眼淚、假慈悲」，則是因咬合壓迫鼻竇，刺激到淚腺而分泌淚水。

鱷魚最著名的狩獵方式「死亡翻滾」，是突襲獵物並快速旋轉身體，使獵物的身體扭曲撕裂受傷；鱷魚尾巴除了能游泳、捕食、保持平衡，甚至有些能支撐身體躍出水面。

較特別的是，鱷魚性別受孵化時溫度而決定，有些鱷魚是高溫孵出雄性，低溫孵出雌姓；有些則是高低溫孵出雌性，中間溫度才是雄性。

迎接0617世界鱷魚日，壽山動物園發表鱷魚圖解。（記者王榮祥翻攝）

迎接0617世界鱷魚日，壽山動物園發表鱷魚圖解。（記者王榮祥翻攝）

迎接0617世界鱷魚日，壽山動物園發表鱷魚圖解。（記者王榮祥翻攝）

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