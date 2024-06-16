國1銜接台74線北屯3匝道6/18開放通車 中市調整18處號誌

國1銜接台74線北屯3匝道6/18開放通車，因應車流提昇中市調整18處號誌。（圖：市府提供）

2024/06/16 23:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國道1號銜接台74線交流道主線已在5月13日通車，因後續工程收尾，原仍封閉的台74線包括崇德匝道及北屯兩處匝道，配合第二階段工程完工，高速公路局預計6月18日開放3處匝道通車，因國1銜接台74線增加3條行車動線，台中市交通局已重整該區域範圍內計18處路口號誌時制，因應台74線及環中路平面路段車流將產生變化，請民眾行經環中路依號誌行駛。

台中市交通局長葉昭甫指出，「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」5月中旬開放通車，新建置的國1增設大雅系統交流道，高快速道路的車流不需經由平面道路進行轉換，台74線由西屯、北屯雙向皆可經由新闢的系統交流道銜接國1北上路段，改善區域交通，國1大雅交流道週邊車流紓解見成效，省下停等平面號誌時間。

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不過，相關工程因施工收尾工區範圍仍有3處台74線匝道尚未開放通行，部分車流無法從匝道上台74線，改道轉移至環中路平面路段，造成環中路在上下尖峰時段屢有車流量大未及紓散形成「車隊」情況。

葉昭甫指出，因第二階段工程完工，預計6月18日第二階段開放台74線崇德匝道及北屯兩處匝道，讓國1銜接台74線交流道更具效益，有效分散車流以舒緩平面道路車況，評估該工程第二階段通車，將能增加3條行車動線，預期台74線及環中路車流勢必大為提升，目前已盤點重整週邊範圍內18處路口號誌時制，協助環中路平面路段車流平順。

交通局指出，環中路沿線主要路口號誌調整時制計畫， 也會配合執行相關交通管制及疏導措施，以改善車流行進效率與塞車情況。

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