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    台南》購物節起跑 登錄抽獎力拚45億

    台南購物節起跑，登錄金額目標45億元。（記者劉婉君攝）

    台南購物節起跑，登錄金額目標45億元。（記者劉婉君攝）

    2020/10/14 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕2020台南購物節昨天起跑，結合7月中搭配振興三倍券推出的消費抽大獎活動，除最大獎加碼至2棟房、2輛汽車外，「台南好物線上購」並同步進駐PChome、momo、LINE等3大電商，目標希望發票登錄金額可以突破45億元。

    2棟房子將在明年1/5抽出

    台南購物節整合全市商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、百家好店及飯店等業者參與，並於購物節官網設立「台南好物線上購」專區，同時也設計台南散步購物玩樂地圖，讓民眾只要憑1支手機就可以在台南好好玩。並於即日起至12月31日，只要在市內任一家商店消費，憑單筆消費滿200元發票，就可到台南購物節官網登錄抽獎，單筆發票最多可獲得100組抽獎序號，2輛汽車將於12月25日抽出得主，2棟房子則在明年1月5日抽出。

    市長黃偉哲昨天在台南購物節起跑記者會上透露，加碼贈送的房子坐落在新市區，為已經完成的建案，2房1廳，目前已銷售一空，市價則與第1棟的600萬元差不多。

    今年購物節首創從實體店面延伸到電商平台，黃偉哲也宣布，10月15日上午11時在「台南好物線上購」專區推出200箱台南英雄麵，獨家下殺4折，買1送1。而台南購物節第1場大型戶外活動則將於10月17日在海安路登場，除設有台南伴手禮、特色市集、文創及美食等攤位外，還有「紅人榜之夜」許常德與近20位電視比賽歌手演出。

    消費抽獎登錄金額達30.5億元

    黃偉哲表示，消費抽大獎活動自7月中推出迄今，登錄發票金額已超過去年購物節的20.8億元，達到30.5億元，而在平時週六、日每天約3000萬元，國慶日3天連假期間，平均1天就高達7000萬元。

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