台東星空秘境音樂會 20日綠島登場

台東縣政府力拚「星」觀光，綠島「星空秘境音樂會」廿日先登場。（記者陳賢義攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府力拚「星」觀光，今年再強推台東縣最美星空系列活動，有「台東最美星空導覽」、「星空導遊培訓課程」、「台東最美星空音樂會」、「星空小旅行」等，其中首場星空秘境音樂會廿日綠島登場；縣府表示，隨著國內疫情趨緩，今年續打追星熱，熱氣球嘉年華也將從七月十一日到八月卅日如期舉辦，還有八場熱氣球光雕音樂會。

原訂自四月起推出的「台東最美星空導覽」，受疫情影響延宕，但至十月份仍維持五十六場次；「星空導遊培訓課程」除初訓，還規劃通過二○一九年星空導遊培訓課程學員的複訓課程；至於「台東最美星空音樂會」，將讓大家體驗截然不同的最美星空饗宴，今年並以星空秘境為主軸，規劃七場音樂會，極低光害的觀星優勢，讓遊客在仲夏夜抬頭欣賞銀河漫天包圍的感動。而成功鎮及太麻里鄉還因此獲得二○一九年Booking.com精選全台旅客最愛的「台灣五大觀星聖地」。

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共7場音樂會 讓遊客聽樂觀星

首場星空秘境音樂會廿日在綠島鄉人權紀念公園登場，廿六日海端鄉布農族文化館接力，七月十八日長濱鄉八仙洞、七月廿四日東河鄉舊東河橋遊憩區、七月廿五日大武鄉尚武濱海公園、八月十五日金峰鄉高灘地壘球場，壓軸場則在八月廿一日關山鎮親水公園。

國際熱氣球嘉年華 7/11至8/30舉辦

另外，邁入十週年的「二○二○台灣國際熱氣球嘉年華」，將在七月十一日至八日卅日翱翔升空，最熱門的造型球展演將維持每天五至六顆的展示。

交通及觀光發展處表示，最美星空導覽完全免費，盼能透過天文專家的導覽解說，讓更多造訪旅客體驗台東星空的美麗，活動仍有梯次人數的限制，相關訊息可上官方Facebook「台東最美星空」及Instagram「StarryTaitung_」關注。

熱氣球嘉年華將如期於七月十一日至八日卅日舉辦。（資料照，台東縣政府提供）

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