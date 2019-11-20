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桃園仙草千人宴 今午開放網路搶購

楊梅區上湖派出所對面的仙草花花田紫爆了，即使天候不佳，仍有民眾慕名搶先衝一波。（記者李容萍攝）

楊梅區上湖派出所對面的仙草花花田紫爆了，即使天候不佳，仍有民眾慕名搶先衝一波。（記者李容萍攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者李容萍／楊梅報導〕紫爆了！有台版普羅旺斯之稱的「桃園仙草花節」，廿三日起在楊梅區上湖派出所對面花田登場，展期至十二月八日。楊梅區公所昨發表應景的「仙草千人宴」，與楊梅區農會、萬能科技大學餐飲管理系合作研發八道以仙草入菜的風味餐點，提供一百桌、每桌認購價一千五百元，今（廿）日中午十二點開放網路認購。報名網址：https://is.gd/cAoTfY。

楊梅區長羅國裕表示，楊梅仙草花海為楊梅區農會輔導栽種的桃園2號仙草，有別於其他地區的仙草品種，農會以此開發出的產品有傳統仙草乾、沖泡包，還有仙草茶餅、仙Ｑ蛋等。農會也邀請宜蘭大學研發，將新鮮仙草透過低溫乾燥，製作獨特的綠仙草粉，可沖泡也可入菜，也成為仙草千人宴的特色食材。

菜單設計指導老師程建霖說，八款仙草特色菜餚，以海鮮與燉湯、滷豬腳較具難度，海鮮難以用仙草湯汁烹飪，只能微撒黑綠兩色的仙草粉提味，燉與滷則須細火慢熬，才能吃出仙草的清香。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年以「花漾楊梅仙境遊」為主題，並安排農創市集、音樂會、下午茶野餐日、仙草千人宴、ＤＩＹ體驗、攝影比賽等活動，預估參觀人次可破百萬。

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