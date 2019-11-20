桃園花彩節壓軸 「花現平鎮」週六起跑

瓜果廊道長500公尺，種植葫蘆瓜、苦瓜、南瓜、絲瓜等結實纍纍。（記者李容萍攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者李容萍／平鎮報導〕第五屆桃園花彩節壓軸的平鎮展區將於廿三日至十二月一日登場，以「花現平鎮．幸福農來」為主題，地點為平東路、廟前路至龍祥路間的農田，現場波斯菊、百日草、向日葵等繽紛花海已陸續盛開，連日來吸引不少民眾先睹為快；當地東勢庄生態發展協會動員鄰近東勢、東安、北勢等國小製作五十五個造型不一的稻草人及一千二百支小風車組成的裝置藝術圍繞花田，五百公尺長的瓜棚也已架設完成。

18公頃花海 童編稻草人迎賓

平鎮區長鄭詩鈿表示，桃園花彩節平鎮展區約十八公頃，假日提供客家ＤＩＹ小旅行、異國風情小旅行，以及現場報名ＤＩＹ活動增加民眾參與，場內設有數座摩艾石像及彩色打卡裝飾藝術，也布置多個具客家傳統特色的圓樓穀倉、三合院牌樓及稻草竹編座椅供民眾休憩。

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500米瓜果廊道 裝置藝術搶鏡

東勢庄生態發展協會理事長張清智說，五百公尺的瓜果廊道，種植了葫蘆瓜、苦瓜、南瓜、絲瓜等一千八百餘株，目前已結實纍纍，配合裝置藝術創造特色打卡景點；入口處旁農田的東勢庄飛天大掃把裝置，高十公尺，為五○至六○年代東勢庄特色產業，取用台灣特有蘆竹草製作，目前轉型為東勢庄的在地文創產業。

活動期間交管 搭客運免塞車

平鎮警分局將於活動期間進行交通管制，平東路一段建安宮對面廣場，平東路一段雙向兩側禁止路邊停車，活動期間將擺放連桿交通錐供行人通行，周邊的金陵路、平東路及台六十六線均有活動指示牌，另於龍祥路旁提供三個免費停車場，其中一處為大客車專用停車場。

警方提醒，會場車輛動線，均接匯到台六十六線快速道路金陵路匝道出口處（平鎮三號出口），車輛可由金陵路往平鎮方向右轉平東路到達會場（導航請標記平鎮區建安宮）；大眾運輸可搭桃園客運115路公車至建安宮站下車，或搭中壢客運115甲、乙線於建安宮站下車。

東勢庄生態發展協會邀鄰近國小學童製作各式稻草人。（記者李容萍攝）

桃園花彩節平鎮展區設置摩艾石像，提供賞花民眾拍照、打卡。（記者李容萍攝）

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