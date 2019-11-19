花蓮垃圾大戰 環局解方議員不滿

台泥和平廠是唯一通過「花蓮縣水泥業(窯)協同處理廢棄物民間自提BOO案」徵選的廠商，圖為今年7月花蓮縣環保局至台泥和平廠進行空污改善輔導。（環保局提供）

2019-11-19 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮沒有焚化廠，多年來垃圾都轉運宜蘭利澤焚化廠代處理，但每年利澤歲修，花蓮都會引爆垃圾大戰！為此花蓮縣政府依照促參法辦理BOO標案，將由台泥和平廠的水泥窯燒花蓮生活垃圾，最快三年後上路，但花蓮縣議員田韻馨昨質詢時質疑花蓮縣府「把全縣的垃圾污染由原住民鄉鎮承擔」，認為應該在台泥花蓮廠焚化！

3年後由台泥和平廠焚化

花蓮縣議員田韻馨質詢強調，秀林鄉已經有台泥和平廠、台泥火力電廠，鄉民長年吸污染的髒空氣，紛紛向她陳情，她強調，現在又有全花蓮一年上萬公噸的垃圾要來秀林燒，鄉民不能再受「二次傷害」，要求縣府檢討、或與村民溝通。

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田韻馨質疑何不在花蓮廠

依「促進民間參與公共建設法」規定，民間機構參與公共建設「BOO」，意為Build興建、Operation營運、Own擁有，由民間機構自備土地及資金興建營運，期滿後擁有所有權。花蓮縣環保局長饒忠說，環保局今年五月份上網公告「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，台泥和平廠是唯一申請的廠商，且經過委員評選通過，目前已經進入議約階段。他強調，台泥花蓮廠已停產多年，此次也沒有參加BOO案申請，況且縣府也不能強迫台泥花蓮廠復工。

環局︰評選通過進入議約

饒忠說，台泥和平廠協助花蓮解決生活垃圾問題，預計與台泥簽約二十年，期滿設備歸台泥所有，在今年議約完成後，還要經過環評、以及新建「氣化爐」，垃圾經過前端分類、篩選後，經過氣化爐破碎成細粒才能送進水泥窯焚燒，作為輔助燃料。他強調，環保局都有針對台泥和平廠的空污改善，請來專家學者進行輔導，水泥窯處理垃圾在國外有成功案例，預計最快三年後可開始處理垃圾，徹底解決花蓮垃圾長年需外運的問題。

花蓮縣議員田韻馨不滿環局要將全花蓮生活垃圾送到台泥和平廠的水泥窯燒。（記者花孟璟攝）

花蓮沒有焚化廠，每每只要利澤焚化爐歲修，花蓮垃圾就會大爆滿，圖為吉安鄉垃圾場。（吉安鄉公所提供）

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