花蓮垃圾大戰 環局解方議員不滿
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮沒有焚化廠，多年來垃圾都轉運宜蘭利澤焚化廠代處理，但每年利澤歲修，花蓮都會引爆垃圾大戰！為此花蓮縣政府依照促參法辦理BOO標案，將由台泥和平廠的水泥窯燒花蓮生活垃圾，最快三年後上路，但花蓮縣議員田韻馨昨質詢時質疑花蓮縣府「把全縣的垃圾污染由原住民鄉鎮承擔」，認為應該在台泥花蓮廠焚化！
3年後由台泥和平廠焚化
花蓮縣議員田韻馨質詢強調，秀林鄉已經有台泥和平廠、台泥火力電廠，鄉民長年吸污染的髒空氣，紛紛向她陳情，她強調，現在又有全花蓮一年上萬公噸的垃圾要來秀林燒，鄉民不能再受「二次傷害」，要求縣府檢討、或與村民溝通。
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田韻馨質疑何不在花蓮廠
依「促進民間參與公共建設法」規定，民間機構參與公共建設「BOO」，意為Build興建、Operation營運、Own擁有，由民間機構自備土地及資金興建營運，期滿後擁有所有權。花蓮縣環保局長饒忠說，環保局今年五月份上網公告「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，台泥和平廠是唯一申請的廠商，且經過委員評選通過，目前已經進入議約階段。他強調，台泥花蓮廠已停產多年，此次也沒有參加BOO案申請，況且縣府也不能強迫台泥花蓮廠復工。
環局︰評選通過進入議約
饒忠說，台泥和平廠協助花蓮解決生活垃圾問題，預計與台泥簽約二十年，期滿設備歸台泥所有，在今年議約完成後，還要經過環評、以及新建「氣化爐」，垃圾經過前端分類、篩選後，經過氣化爐破碎成細粒才能送進水泥窯焚燒，作為輔助燃料。他強調，環保局都有針對台泥和平廠的空污改善，請來專家學者進行輔導，水泥窯處理垃圾在國外有成功案例，預計最快三年後可開始處理垃圾，徹底解決花蓮垃圾長年需外運的問題。