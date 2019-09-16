土庫最老「柑仔店」 掌櫃顧70個年頭

2019-09-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕位在土庫鎮中正路的「豐村行」是街上最古老的雜貨店，掌櫃的趙榮章已顧店七十個年頭，整間店就是台灣近代生活的縮影，讓人回想起光復初期台灣「柑仔店」的風情。

「豐村行」保留古早味

豐村行位在土庫順天宮斜對面，店裡堆滿南北雜貨，一大片檜木櫃貼著牆面，整齊排放著菸、酒、罐頭、奶粉等貨品，整排木櫃至今依然顯得油亮油亮，完全看不出歷史痕跡；店裡二個黑得發亮的老木桶原本是米酒桶，如今用來放置散裝零售的二砂和白砂糖，應付老顧客需求，保留了「古早味」。

豐村行大門口最顯眼的手繪招牌，是早年食品大廠宣示主權的最佳證明，年代久遠已褪色，但招牌上罐頭、食品、味素等字樣，見證台灣期經濟起飛的年代。

遊客、背包客專程打卡

隨著時代轉變，趙榮章夫婦都說「現在來拍照的比買東西的人多很多」，平日生意清淡，假日有不少遊客或背包客會專程來，「加減賣」，尤其為了方便老顧客，店裡貨品仍十分齊全。

趙榮章說，土庫居交通要道，農產又豐富，加上拜順天宮媽祖信仰所賜，數百年來都是大甲媽祖遶境必經之地，帶動商業繁榮，日治時期比隔壁的虎尾鎮還熱鬧，直到日本人蓋了虎尾糖廠，虎尾才後來居上，成為地方經濟中心。

八十六歲的老掌櫃趙榮章文質彬彬，是家中長子，當年虎尾高中畢業後，為了照顧弟妹無法繼續升學，只能回到雜貨店幫忙，如今兒子當醫生、女兒出嫁，和妻子依然守著店，天天必看自由時報，成為土庫街上特色老店。

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