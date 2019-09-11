嘉義縣太平雲梯上野餐 邀客賞星空夜景

2019-09-11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太平雲梯二○一七年落成啟用，至今已吸引超過一百萬人次登梯旅遊，廿三日將滿兩週年，今年七、八月因下雨不斷，降低遊客上山興致，為拉抬人氣，阿里山國家風景區管理處結合太平社區產業合作社，十三至十五日，及廿一至廿三日舉辦「祈劇太平，歡慶雲梯」慶祝兩週年系列活動，除由台灣豫劇團以社區為舞台，演出「美人尖」豫劇，並推出在星空下登雲梯野餐活動，也有市集、攝影展覽，讓民眾透過靜態展覽、動態體驗，感受太平雲梯的天空之美。

昨天，阿管處長馬惠達、太平村長嚴清雅及梅山鄉農會總幹事黃世裕等人一起吹蠟燭、切蛋糕，為太平雲梯營運將滿兩週年慶生。

慶2週年 中秋連假還可看戲、看展覽

馬惠達說，太平雲梯落成後，由太平社區成立的「有限責任嘉縣梅山鄉太平社區產業合作社」營運管理，盈餘的四十％回饋社區使用，使地方創生、永續發展，且太平雲梯特色不只是海拔一千公尺高，可遠眺嘉南平原，還可串聯太興、瑞里、瑞峰及豐山村，規劃半日遊、兩天一夜或三天兩夜遊程，走訪太興飛瀑、紫藤花季、黃頭鷺季、蛟龍瀑布等景點。

嚴清雅說，兩週年慶活動重頭戲，十三日下午四點半至晚間八點，由台灣豫劇團、戲劇學校學生從三合宮、太平老街到土地公廟踩街表演，及呈現梅山鄉作家王瓊玲創作的小說「美人尖」豫劇片段；活動期間結合特色店家舉辦市集、茶席，十四日及廿一日晚間六點，在太平雲梯舉辦付費的高空野餐活動，廿三日上午九點到下午四點半可免費登梯，電詢：05-2571215。

另，中埔鄉公所舉辦「客嘉年華，藝起玩樂」活動至十六日，除有主題展覽，十四日在嘉縣客家文化會館有客家樂舞表演、小小獅王闖關趣、拓版畫DIY體驗活動。

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