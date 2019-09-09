市定古蹟廣安宮 預定明年10月修復

2019-09-09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市定古蹟廣安宮古蹟修復工程昨天動工，由市長黃偉哲擔任主祭，祈求工程平安順利。廣安宮預定明年十月修復完成，結合赤崁文化園區的再造、成功國小歷史場域重塑等，將打造成為文化首都舊城核心歷史新風貌，重現昔日風華。

結合赤崁文化園區 展新風貌

文化局表示，廣安宮位於中西區新美街巷弄中，在二○○三年被指定為市定古蹟，創建年代推估可上溯至西元一七二三年（清雍正元年），鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅等，位處府城歷史文化核心地帶。

廣安宮的建築格局具閩洋折衷特色，宮內木雕、泥塑及門神彩繪等皆見證其悠久歷史，然而建築本體因榕樹攀生閒置荒廢已久。財團法人台南廣安宮管理委員會在二○一六年成立後，獲得市府與文化部經費補助，辦理古蹟修復規劃，並先進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續惡化。

將花2500餘萬 工期400天

廣安宮古蹟修復工程在今年九月發包簽約，總經費二千五百餘萬元，修復工期為四百個日曆天，預計明年十月竣工。修復範圍包括拜亭、三川殿、正殿，左廂房、右廂房、金爐及彩繪等。

黃偉哲和廣安宮董事長葉炳南等人主持動工，宣告修復工程正式啟動，包括立委陳亭妃、林俊憲、市議員洪玉鳳、陳怡珍、沈震東等人也出席。

黃偉哲說，台南市做為眾神之都，宮廟特別多，歷史文化古蹟也很多，希望廣安宮修復工程順利，讓廣安宮再度成為文化及信仰的中心。

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