公車站名統一 嘉縣9月底完成

2019-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣幅員廣闊，有九百多處公車站點及一百九十五座候車亭，由於各客運業者相鄰的站點，有多處站名不一致，或是設置地點未集中，讓乘客不方便；縣府建設處與各客運業者協調，進行站名統一、站牌集中設置，候車亭並張貼路線表，方便乘客察看，各客運業者最晚於九月底完成調整。

嘉縣公車處長郭良江說，各客運公司在嘉縣有不少相鄰站點，站名卻不同，例如嘉縣公車處站名「中庄橋」站點，嘉義客運稱為「天恩診所」，整併後統一站名為「和睦國小」；嘉縣公車處站名「協志高職」站點，員林客運稱「協志中學」，嘉義客運稱「協志高中」，統一後改為「協志工商」。

105處站牌集中設置

縣府建設處長林聰利說，七十五站將進行站名統一，包含路線語音編輯、網頁編修及站牌路線圖輸出等，縣府補助一百廿萬元，餘由客運業者支應；站牌集中設置一○五處，因站牌屬業者財產，請業者自行辦理遷移，相關工程進行中。

候車亭張貼時刻表

目前候車亭上未張貼時刻表，站牌過高也讓老人及孩童察看不易；對此，林聰利回應，已要求各客運業者在公車候車亭內張貼路線乘車資訊，並移除候車亭鄰近公車站牌，以便利乘客候車，提升城市街道美觀。

陳姓民眾說，水上鄉下寮路口站附近站牌和公車亭原本距離數十公尺，目前已整合為一處，乘客大熱天等公車，可在候車亭遮陽，較為舒適。

縣議員林緗亭表示，候車亭背板空間大，客運業者貼的路線表字體小，應該再放大，方便長輩查看，她並建議在候車亭上方再加裝使用太陽能的照明設備，提供夜間燈光照明。

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