迎建城400年 凱校青年領袖營7/9~11移師台南歡迎進修

逢台南建城四百年，凱達格蘭學校青年領袖研習營選擇今年再到台南舉行。（資料照：凱達格蘭學校提供）

2024/06/18 21:39

〔記者王俊忠／台南報導〕2003年由前總統陳水扁創辦的凱達格蘭學校，持續秉持為台灣培育青年領袖的責任與初衷，今年選擇建城400年的古都台南舉辦青年領袖研習營，7月9日至11日在台南美術館2館一連3天豐富課程，包含3天課程與食宿，歡迎18歲至30歲的在學學生或社會青年參加，名額40人，額滿為止。

陳水扁表示，此營隊將深入探索人文歷史、民主人權、國際局勢、自媒體應用等多元專業議題，並借鏡成功經驗，引領大家學習創造影響力！站在「台南400」的歷史時刻，有志青年更要展現自信，為國家做有影響力的事，讓台灣勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。

請繼續往下閱讀...

校方說，此次3天研習營課程，講座師資很有看頭，包括前總統陳水扁、凱校校長張惠博、凱達格蘭基金會董事長、立委陳亭妃與其胞妹市議員陳怡珍、淡大歷史系助理教授鄭睦群、輔大法律系助理教授姚孟昌、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、英國史特霖大學媒體管理碩士賴瑞徵、駐法國前代表呂慶龍、國家安全研究所所長沈明室、慈濟高中教師吳宗原等。

3天2夜課程，除了一般室內課程，還有台南古都戶外走讀、小組分組討論與第3天小組競賽活動（運用社群力發揮自己影響力）、成果發表等，課程安排豐富、緊湊，定能讓學員有所收穫。這也是凱校青年研習營第二度到台南舉行。

校方並說，3天研習課程加上食、宿，研習費用只要學生持學生證2500元、非學生3000元，CP值相當高。報名資訊請參見凱校官網https://www.ketagalan.org.tw/、線上報名https://forms.gle/wk6Dv4MRMT3chP3z7，凱校專線 （02）2531-6607分機19或27。

逢台南建城四百年，凱達格蘭學校青年領袖研習營選擇今年再到台南舉行。（資料照：凱達格蘭學校提供）

凱達格蘭學校青年領袖研習營學員上課情形。（資料照：凱達格蘭學校提供）

前總統陳水扁為青年領袖研習營學員上課情形。（資料照：凱達格蘭學校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法