違規廣告拆不停！彰化房仲喊苦改戰網路平台

房屋買賣等小廣告物，違規張貼或吊掛在路燈、電線桿，彰化縣列為改善環境衛生考核的重點項目；一經發現馬上拆除且開罰並停話懲罰。（記者張聰秋攝）

2024/06/18 22:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕房屋買賣等小廣告物，違規張貼或吊掛在路燈、電線桿，彰化縣列為改善環境衛生考核的重點項目，為此，26鄉鎮市公所強力拆除這些「寄生」在電桿上的非法廣告物，最高開罰6000元並停話，多管齊下，「寄生」情況明顯改善。

大熱天下，彰化市金馬路與中正路十字路口，一位穿著橘色反光背心、戴著安全帽的工人，站在電線桿旁，專注地執行拆除任務，他用力撕下貼在電線桿上的廣告物，這些看板全是違法張貼，影響了市容和交通安全。

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工人揮汗辛苦拆馬路上違規小廣告的場景，到處可見，巡邏發現非法廣告物就拆，拆下來的看板及用來吊掛看板的鐵絲線，則回收變賣，由於拆的速度很快，且密集，不少違法張貼的看板，都是今天掛上去了，明天就被拆走，發揮不了廣告效益。

更現實的是，房仲委請廣告商懸掛看板，每塊處理工本費就要3、40元，一次掛100張，花掉3、4千元， 卻一通詢問電話都沒有，讓不少仲介人員吃鱉，直呼花錢掛售屋看板像打水漂，白花了！

環保局號召各地公所清潔隊強力清除違規小廣告，並依廢棄物清理法裁處違規張貼小廣告業者行政罰鍰，第一次罰1200元，第二次累犯2400元，最高罰到6000元，並依電信法裁處停止電信服務，房仲人員大喊吃不消，逐漸轉戰臉書、「Threads」或網路售屋平台，改變行銷管道。

環保局秘書陳金蘭表示，彰化縣這一、二年來，違規廣告物明顯減少，很多利用假日偷掛偷貼，星期一上班日就被拆除，偷掛行為因此收歛，南投縣等多個縣市為此組隊前來彰化縣取經觀摩，成為示範縣市。

在彰化市繁忙的十字路口，一位穿著橘色反光背心、戴著黃色安全帽的工人，站在電線桿旁，專注地執行拆除違規小廣告的任務。（記者張聰秋攝）

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