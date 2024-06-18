黃金蝙蝠年年報到 新市大社國小學童要拍紀錄片

台南市新市區大社國小的大葉欖仁樹下，每年此時都可看到金黃鼠耳蝠棲息。（記者劉婉君攝）

2024/06/18 22:15

〔記者劉婉君／台南報導〕金黃鼠耳蝠又被稱為「黃金蝙蝠」，連續五年來，每年此時都會在台南市新市區大社國小校園內現身，學校師生喜迎嬌客年年報到之餘，更著手要為黃金蝙蝠拍攝紀錄片，希望讓更多人認識，進而愛護生態及環境。

新市大社國小高約3層樓的大葉欖仁，是金黃鼠耳蝠每年報到的棲息地點，校長蔡楠清說，第1次知道校內有黄金蝙蝠，是5年前由農業部生物多樣性研究所人員發現，也成為學校環境教育的最佳教材。

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而大社國小去年獲得「看見家鄉」計畫協助，5年級學生吳佑瀚、潘雅淑、謝欣晏、林昀希、蘇乙璇學習紀錄片的拍攝、取景、剪輯、採訪等技巧，今年校方再爭取到南部科學園區管理局補助地方建設經費，增設一間具有攝影棚的多媒體中心，結合近年同樣以南科補助建設的電腦教室、AI智造基地形成「科技廊道」。潘雅淑說，「我們要為黃金蝙蝠拍攝紀錄片，希望讓更多人認識牠們。」

5名學生站在大葉欖仁樹下，很快就能找到隱身在大片葉子下的黃金蝙蝠身影，也能清楚介紹黃金蝙蝠的相關生態，蔡楠清表示，未來希望能在校內設置黃金蝙蝠的常態展覽館，學生就是最好的導覽員。

年年報到的金黃鼠耳蝠，是新市大社國小師生最好的環境教育教材。（記者劉婉君攝）

新市大社國小獲得南科管理局補助地方建設經費的挹注，增設攝影棚，5名5年級學生將拍攝黃金蝙蝠的紀綠片，並將成為種子，把經驗傳承給學弟妹。（記者劉婉君攝）

新市大社國小獲得南科管理局補助地方建設經費的挹注，增設攝影棚，5名5年級學生將拍攝黃金蝙蝠的紀綠片，並將成為種子，把經驗傳承給學弟妹。（記者劉婉君攝）

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