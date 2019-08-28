難忍家鄉歷史走樣 陳俊哲臉書說故事

2019-08-28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣朴子日新發展協會理事長陳俊哲，記錄朴子市及周邊鄉鎮市文史資料，近六年來已書寫數十萬字，有別於以往文史工作者出版書籍，他走訪老屋或拜訪耆老，就在臉書或部落格寫下文章及心得，經由網路與鄉親討論，讓史料內容更豐富正確。

「沒辦法忍受家鄉歷史被胡說。」陳俊哲（見左圖，記者林宜樟攝）在朴子市舊榮昌戲院旁長大，曾有團體來參觀戲院，解說者天花亂墜說了許多非事實的故事，讓他興起「乾脆自己來寫故事」想法，開啟書寫地方文史之路。

網友互動 讓史料更正確富趣味

陳俊哲說，朴子地區文史研究最早由退休校長邱奕松及蔡哲仁老師提供老照片與史料；初期訪談耆老後，他在部落格寫故事、上傳照片，臉書興起，成立「朴子郡的生活圈」社團，互動性更高，不少鄉親看完文章回應，也有故事主角的親友留言，適時協助修正內容。

陳俊哲正進行大槺榔地區文史調查，參與當地普度儀式，他將用來祭拜普度公的賭具照片貼出，就有網友回應在地的玩法花樣，增添更多與民眾生活相關的趣味史料。

不僅在地人，旅外鄉親或其他縣市民眾也關注此社團，新北市民何崑琳已過世的父親收藏朴子高明寺一九二七年開山時贈送信徒的觀音佛祖畫像印刷版，何在「朴子郡的生活圈」看到陳俊哲PO出寺方已無留存觀音佛祖畫像，主動聯繫陳，將他家中收藏的畫像回贈給寺方，促成美事。

朴子市仍保存不少清代時期老屋，每當老屋被拆除時，陳俊哲就會去「撿寶」，陸續收藏木門、木窗等物件。他希望政府或企業成立文化資產銀行，保留被原主人當垃圾，卻見證歷史的文物，甚至成立地方文史博物館，讓後代子孫從史料文物認識家鄉。

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