新北市社宅租金制度缺失 審計處促改善

2019-08-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動社會住宅，預計今年底將達到七千戶，不過，現行租金制度設計欠周延，致有優先戶資格的民眾經公開抽籤入住，卻須付一般戶的租金；此外，申請人財產狀況未明定管控查驗機制，導致不符規定者也審核通過，有失公允，遭新北市審計處點名檢討改善。城鄉發展局表示，將研議訂定租金分級收費原則與財產查核機制。

優先戶卻付一般戶租金 背離顧弱原意

新北市審計處調查發現，市府於二○一六年至二○一八年辦理四七○八戶社會住宅出租，但未考量優先戶（經濟或社會弱勢）承租人的經濟能力，制定分級收費標準，造成以優先戶身分參與公開抽籤入住者，卻以一般戶的租金標準收費，背離社宅照顧弱勢的原意。

申請人不符規定 卻通過審核

另有部分申請人的實質所得超出年度所得標準，申請人卻利用同戶籍內未住在一起的直系親屬，也列入家庭平均所得計算漏洞，取得入住資格，不符公平性。

市府：優先戶有簽同意書 才允入住

城鄉局住宅發展科長袁淑真表示，社會住宅的申請資格有三成保留給優先戶，租金為市價六四折，其餘七成是一般戶，租金約市價八折。優先戶是依評點機制決定順序，同分者再抽籤排序，超出申請名額就等待候補，或者與一般戶一起抽籤，市府會請住戶簽署同意書，如果抽中入住，須繳交一般戶租金，將研議是否針對經濟弱勢家戶提供差額補貼，或訂定租金分級收費原則，讓社宅資源有效運用。

將研議補貼差額或分級收費

此外，新北市審計處指出，市府未依法建立住戶在承租期間的財產管控查驗機制，以至於發生有承租人條件不符合規定，卻仍審核通過的案例，成為社宅出租的漏洞，且目前未設專責機構辦理社宅業務，有待改善。

袁淑真說，將積極與財稅機關溝通，開放財產系統即時連結，並研議承租人的財產查核或控管機制，尤其針對自有住宅部分，將嚴格查核；未來將整合都市更新與社會住宅營運業務，成立「新北市都市更新及住宅服務中心」。

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