看全運遊桃園 市府規劃8條路線

2019-08-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全國運動會將於十月十九日至廿四日在桃園登場，市府觀光旅遊局結合全運會及桃園各區特色風光，規劃「精彩全運．暢遊桃園」八條全國運動會小旅行，推出半日遊及一日遊行程，最低五九九元起，即起開放網路報名（http://bit.ly/31AzOQK），民眾揪團參加就有機會抽中沖繩雙人來回機票。

兩條半日遊 放鬆充電行程

觀旅局指出，遊程包括兩條「充電半日遊」及六條「熱血一日遊」。半日遊以放鬆充電為主，一條是帶旅客前往南僑觀光工廠體驗肥皂DIY的手作樂趣，也到張豐勝商行大啖花生冰淇淋，遊程尾聲再到中壢夜市吃美食；另一條規劃帶領遊客前往農業博覽會及新屋綠色走廊騎鐵馬。

六條一日遊 欣賞精彩賽事

六條熱血的一日遊行程，除帶領民眾觀賞刺激的運動賽事，也造訪桃園經典景點。觀旅局介紹，遊程有適合全家一同出遊的親子人文之旅，包括造訪地景藝術節、大溪老街及李騰芳古宅等，或為親近大自然的生態行，將帶大家前往有「海上長城」之稱的新屋百年石滬，還可進行鐵砂珠體驗及鐵砂珠PK賽等。

觀旅局說，全運會輕艇賽及划船賽事率先於九月底進行，有兩條遊程分別規劃帶民眾欣賞兩賽事，再遊大溪老街、大溪魚菜工坊及李騰芳古宅。

特別的是，觀旅局也就全運會開幕典禮規劃一日遊，活動限定十月十九日開幕日，先帶領遊客前往羊世界牧場進行生態導覽、相框DIY及餵食體驗等，再到桃園巨蛋觀賞全運會開幕典禮的精彩表演，為全國各地選手加油打氣。

選手及隊職員 可享專屬優惠

另外，為禮遇來自各縣市選手與隊職員，在比賽之餘也能輕鬆玩桃園，遊程也規劃選手及隊職員專屬優惠，憑選手證或職員證報名一日遊或半日遊，各可享折抵六百元及三百五十元的優惠，名額各限量八十名，意者可洽報名專線：（02）7725-0800#4。

可抽沖繩雙人來回機票等獎項

觀旅局說，相關遊程均可參加抽獎活動，有沖繩雙人來回機票及桃山渡假農場雙人平日住宿券等獎項，凡報名「全國運動會小旅行行程」且成團出發者可獲一次抽獎機會，抽獎機會累計無上限，報名越多機會越大。

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