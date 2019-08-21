港都客運電動公車 五項全國第一

2019-08-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕港都客運配合市府推動低碳公共運具，創下電動公車營運車輛數、營運里程、載運人數、減碳量及促進電動公車產業等五項全國第一，電動公車營運行駛五百萬公里，市長韓國瑜感謝港都客運做為全國表率，致力推行高運載、低污染的電動公車，並承諾做業者強而有力的後盾，打造更乾淨、美麗的城市。

交通局表示，市府努力推動低碳綠能及無障礙運具，除要求客運業者在汰換或新購車輛須優先採用電動公車及無障礙公車外，並積極協助業者爭取中央補助，目前有高雄客運、南台灣客運、漢城客運、港都客運等四家業者擁有電動公車，計有西城快線、50、52、62、73、81、紅57、黃1、黃2及綠1等十條路線為全電動公車路線。

交通局統計，全市電動公車比率達十一．六％，不僅全國最高，無障礙公車比率也突破了五成，期許在二○二五年達到公車全面無障礙化，及二○三○年公車全面電動化。目前高市上路營運電動公車一一七輛，光港都客運一家就擁有五項全國第一，其中，電動公車數量六十八輛全國第一，每月營運里程也是全國第一。

此外，市府為了提高市民使用大眾運具，除了打造智慧公車站牌，也舉辦搭公車做公益抽大獎的活動，並試辦使用LINEPAY搭公車。

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