「白爛貓」下田趣 斗南打造彩繪稻田

2019-08-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南農會致力推動食農教育，繼去年「乖乖」彩繪稻田受歡迎，今年再推出「跟著白爛貓一起下田去」彩繪田，面積有兩公頃，找來目前最夯的Line貼圖「白爛貓」當主角，十月十日左右是最佳觀賞期。

面積2公頃 國慶日最佳觀賞期

斗南農會總幹事張燕容指出，稻米是斗南主要特產之一，農會將稻田美學藝術結合食農教育，透過彩繪稻田把民眾帶到產地，體驗農民生產過程及生產環境，今年彩繪稻田位在斗南石龜火車站前。

兩公頃農田變畫布，圖案有愛吃越光米的白爛貓抱著一粒越光米變米蟲，及白爛貓、斗南越光米及雲林上場等字樣，搭配背後剛好是雲林最高山「大尖山」，又有陽光、藍天、白雲，令人期待。

農會昨天舉辦「跟著白爛貓一起下田去」彩繪稻田插秧體驗，上百名來自各地親子參加，有台北、桃園及台中的家長帶著孩子來體驗，縣長張麗善、斗南農會總幹事張燕容等人也一起下田插秧。

連續多日降雨，稻田土壤泥濘，大人腳踩下去陷到膝蓋，要移動時要費很大勁才能把腳「拔」起，小孩則是雙腳「黏住」，現場笑聲不斷。

張燕容指出，兩公頃彩繪稻田共用了二千片彩色秧苗，有紫色、黃色、白色、綠色，目前秧苗看起來都是綠色，接著會慢慢變色，預計四十天可看出圖案，最佳欣賞期是十月十日左右，歡迎民眾搭火車到斗南小旅行，欣賞「跟著白爛貓一起下田去」彩繪稻田。

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