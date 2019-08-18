彰化14家觀光工廠 一次玩個夠

2019-08-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕共創亮點！觀光工廠多是彰化縣旅遊特色與優勢，彰化縣政府趁著暑假還有兩個星期，結合縣內十四家觀光工廠在觀光熱點區埤頭鄉「彰化百寶村」舉辦免費入場的聯合行銷嘉年華活動，透過展覽和促銷優惠，以及折扣再加碼，鼓勵家長抓住暑假的尾巴，帶著孩子們到觀光工廠走走，好好體會彰化在地特色產業。

百寶村辦嘉年華 推促銷優惠

彰化縣經濟靠傳統產業拚起來，中小企業家數全國數一數二，這些企業不但立足台灣更放眼天下，因應市場變化和企業轉型，近年來很盛行把產業從生產擴及到觀光工廠，每間觀光工廠各具特色。

好比說，以食為主的興麥蛋捲烘焙王國、台灣優格餅乾觀光工廠、台灣穀堡，還有以紡織和衣物為主的樂活襪之鄉博物館、台灣手套博物館、襪仔王觀光工廠、緞帶王，與生活相關的水銡利廚衛生活村，走健康路線的白蘭氏健康博物館、台塑生醫健康悠活館、華新MASK創意生活館，更有兼具氣氛與色彩的台灣玻璃館（見上圖，記者張聰秋攝）、卷木森活館、愛玩色創意館。

活動自即日起到9月1日

這麼多的觀光工廠分散各地，一天、兩天甚至一個星期，都無法遊透透，縣府靈機一動，同一地點、一起創造亮點，群聚效應更驚人，因而促成了這次觀光工廠嘉年華活動，活動即日起到九月一日。

會場各個觀光工廠紛紛推出暑期親子旅遊攻略秘笈，包括白蘭氏健康博物館推出「快樂FUN暑假︱動手玩科學、兒童律動」、台灣手套博物館辦理「玩一夏DIY」、台塑生醫健康悠活館規劃「勁夏—愛玩咖總動員」等體驗活動。

配合展覽活動，百寶村物產館昨天和下週六（廿四日），先後推出限時、限量優惠的襪子娃娃DIY體驗活動，歡迎大家來玩，訊息可洽「彰化好過日FB粉絲團」。

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