《新北》10大高需求市區單車路線 10月底前完成8成5

2019-08-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局去年提出「市區十大高需求市區自行車道規劃」，但審計處審核去年預算執行成果顯示，總路線約十一．二公里，僅完成四．○六公里，路網未盡完善；交通局表示，配合捷運復舊工程及檢討修正路線，預計十月底前完成板橋、中和景平路人行道復舊後，完成率約八成五。

審計處審核去年成果 未盡完善

交通局去年初分析YouBike起訖點資料，剔除任一端點不在新北市、同站租借、月趟次八十以下的站點，尋找出廿九條熱門騎乘路徑；綜合考量道路空間、車行速度及串聯性，篩選出十大高需求的自行車路徑，總長度約十一．二公里。

其中，新店民權路、汐止大同路二段、中和景平路、新莊思源路、板橋民生路二段，必須配合捷運工程復舊設置；另板橋雙十路二段、實踐路、三重重新路三段及四段、蘆洲長榮路、新莊中華路一段，將檢討道路空間，並與地方溝通後設置。

審計報告指出，板橋建置的車道路線與原規劃的路網不符，且無法有效串聯各公共自行車租借站；十大高需求市區自行車路線約十一．二公里，到去年底僅完成四．○六公里；部分橫跨雙北市的車道牽引坡度陡峭，不符合使用需求。

調整路網 近11公里可達逾9公里

交通局科長陳建成解釋，路網設計要考量停車及行人需求，與地方溝通後，部分路段重新檢討，總長度調整為十．八六五公里，目前市區配合捷運復舊工程的車道，多數已完成，僅剩板橋施作中約六百五十公尺、中和景平路約四公里，預計十月完工後，建置長度達到九．一九五公里，比率大幅提升。

蘆洲、新莊兩路段 將暫緩設置

他指出，蘆洲長榮路段約○．八二公里，與新莊中華路一段（約○．八五公里），因受限於道路線型、行人通行量大，相關單位尚無共識等情況，暫緩設置，等將來道路線型調整、人行道環境改善後再研議設置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法