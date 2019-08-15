《高雄》雨後到貨量大跌 菜價比去年同期飆漲1成6

2019-08-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄豪雨成災，造成梓官蔬菜專區受損，連帶菜價飆漲，平均批發價每公斤三十三．九元，較前天上漲一．八％，比去年同期上漲一成六；這波豪雨重創中南部蔬菜產地，近期菜價恐有上漲行情，民眾要有心理準備。

梓官原每日3千公斤剩500公斤

高市連日豪雨以茄萣區最大，時雨量八十五毫米、二十四小時累積雨量二四一．五毫米，昨雨勢趨緩午後放晴，到貨量比前天少四．六％，整體菜價上漲一．八％，批發均價每公斤三十三．九元，比去年同期上漲一成六，以花果類上漲近一成五最多，批發均價每公斤四十三元。

梓官蔬菜專區才剛復耕，不料蔬菜還沒長大，竟又下起豪大雨，造成蔬菜泡在水裡，農民損失慘重，梓官農會原本每天蔬菜到貨量三千公斤，如今剩下五百公斤，大約不到二成，葉菜類僅存空心菜，其餘葉菜類已所剩無幾。

菜農復耕又被淹沒 40多年來最慘

李姓農民抱怨五月以來經常下雨，造成蔬菜泡水爛掉，好不容易復耕，又被豪雨淹沒，近四個月來蒙受損失，靠天吃飯沒有收成，是四十多年來最慘的一次，希望市府爭取天然災害救助。

農業局初步統計，這一波農損金額二十五．五萬元，總被害面積二十一．三公頃，主要受害農作物蔬菜損失二十二萬四千元，以空心菜損失十二萬五千元最多，其餘為蔥、不結球白菜、芋、蕹菜等，詳細受損金額由各區公所持續查報中，今年至今累計農損金額已超過一．七億元。

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