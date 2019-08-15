桃園流行音樂露天劇場 11月動工

2019-08-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃在航空城願景館四．二公頃基地，打造原住民族文化為主的休閒聚落，除「國家級原住民族文化創意產業園區」、「原住民族電視台」外，還有「桃園流行音樂露天劇場」，總經費達廿一億元、市府自籌七．五億元，其中流行音樂露天劇場總經費五．六億元獲文化部全額補助、列為第一期工程，將於十一月動工。

面積約2.2公頃 明年9月完工

桃園流行音樂露天劇場面積約二．二公頃，已爭取文化部全額補助，預計十一月動工、明年九月完工，將興建可容納一萬五千人露天草地廣場、地下停車場、辦公廳舍及周邊景觀植栽、燈光照明等工程。

原民園區及電視台 明年6月動工

第二期工程預計明年六月動工、後年六月完工，其中「原住民族電視台」經費約五．九億元，由原民會全額負擔；「國際原住民族文化創意產業園區」為市府原民局負責，所需經費約三．七億元，原民會已同意補助二億元，市府須自籌一．七億元。四．二公頃基地除三大主體工程，還有許多公共空間須進行綠美化、照明工程，粗估經費約五．八億元，此部分為市府負擔。

市長鄭文燦昨主持市政會議，聽取原民局「國際原住民族文化創意產業園區」專題報告表示，三大工程都由新工處發包，市府會掌握期程，讓該園區成為展現桃園原民文化的亮點。

文化創意產業園區將設置多媒體互動資訊裝置，室內空間規劃有展覽區、主題商店聚落及選品店等設施，並邀請藝術家、設計師及專業業師進駐，帶動原住民族文創發展。

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