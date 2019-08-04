陪女走過塵爆痛 雲縣人氣爸爸獲表揚

2019-08-04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府昨天表揚廿六位「模範父親」及三位「人氣爸爸」，其中五十八歲簡昭富育有六名子女，三女兒在八仙塵爆意外中全身七十％燒燙傷，他陪著女兒走出傷痛，這次獲網路推薦「增產報國爸比獎」，他說，開心又驚喜。

雲林縣「爸氣上場」表揚活動在虎尾大屯國小舉行，今年獲獎的廿九位爸爸，年紀最大是九十歲黃英龍，最年輕是五十八歲歲簡昭富；黃英龍家住崙背鄉，育有三名子女，從事教職四十多年退休，女兒說，爸爸是位慈父，小時候總是陪他們玩。

簡昭富食品工廠倉管退休務農，常把自家種的米捐贈給弱勢團體，偶而也跟妻子到華山基金會關懷老人，或跟著蒲公英故事團的糖果老師一起去說故事，女兒替他報名，他完全不知道，直到獲獎才知道，驚喜又開心。

值得一提的是，簡昭富的三女兒簡苑玲四年前在八仙塵爆中受傷，全身七十％燒燙傷，苑玲說，爸媽及家人在她受傷期間的陪伴及鼓勵，是她勇敢撐過病痛的動力，尤其爸爸常提到轉念，讓她不在意別人異樣眼光，穿著短褲露出手腳的傷疤。

獲雲林縣府表揚的模範父親、人氣爸比如下，黃英龍、曾青山、蘇界農、魏萬發、陳順良、謝文吉、張哲雄、林欽停、石景中、廖義雄、鄭照峰、黃昭醮、凌建雲、黃清、洪明松、郭國輝、吳錦松、張永孫、林勝裕、李明撤、陳文財、沈瑲藤、林順風、沈瑞明、吳明輝、陳守德、詹益誠、王永清及簡昭富。

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