可惡！ 23機油桶丟基隆保育區外海

2019-07-25

〔記者林欣漢、吳昇儒／基隆報導〕基隆潮境公園、望海巷保育區外海，昨天下午發現遭人濫倒機油，海上飄散著浮油，令人怵目驚心，潛水教練王銘祥立即打撈在海上漂浮的機油桶，共有二十三桶，有的桶內還存留有機油，王銘祥氣得大罵：「太可惡了，船上機油桶就這樣扔下海！」基隆市政府、海巡署北部分署第二岸巡隊等相關單位獲報已到場展開追查。

海巡署鎖定可疑船隻 最重罰150萬元

第二岸巡隊表示，將追查油桶上所標示代理商及編號，透過船艇航跡等方式追查犯案船隻，目前已鎖定一艘可疑船隻，請船主出面說明。若查證屬實，將由市府依海洋污染防治法處罰三十萬至一百五十萬元。

「實在太可惡！」王銘祥指出，昨天下午三時許，他帶學員乘船前往基隆市望海巷與新北市象鼻岩之間的外海，正要潛水時，驚見海上漂浮著機油桶，大片廢油污染海洋，隨即與學員一一將二十三桶機油桶打撈上船。

潮境、望海巷保育區外海飄散浮油

王銘祥說，亂丟機油桶的人實在惡劣，已污染美麗的海洋及大自然生態，若放任這些機油繼續流，很可能會流向潮境公園保育區，希望有關單位盡快查辦。

「第一次看到這種事，很誇張！」協助撈起油桶的許姓民眾說，撈油桶的時候有看到海龜上來換氣，海龜可能換一口氣就吃到一堆油，那些重油下沉蓋在珊瑚上，珊瑚恐怕就會死掉了，二十三桶很明顯就是故意亂丟的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法