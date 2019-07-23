今年王功漁火節 33萬遊客創新高

2019-07-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕王功漁火節海洋音樂活動前天（廿一日）熱鬧落幕，吸引超過卅三萬人次遊客刷新紀錄，讓這個位於偏遠的小鎮，一下湧進爆滿的人潮，更帶來錢潮！彰化縣府表示，以保守估算每人平均一百元開銷，活動創造約五千萬元產值的經濟效益。

免費烤蚵誘人 接駁車久候很折騰

每年暑假的王功漁火節和農曆春節的「花在彰化」活動，是彰化縣指標性的大型活動，今年漁火節兩天活動約花八百萬元經費，創造卅三萬人次，平均單日一六．五萬人次，相較今年「花在彰化」十五天活動花掉二千餘萬元，吸引八十七萬人次，平均單日約五．八萬人次，人潮PK，「花」敗給了「蚵仔」，今年活動打響了以大顆取勝的王功珍珠蚵名號。

人多到讓居民得繞小路找路回家，家住二林鎮洪姓民眾自嘲說，繞來繞去，「歐兜邁」（摩托車）攏騎到海邊囉！」

也有從台中全家老少同遊的王姓遊客，幾乎年年參加，他說，今年等待接駁車的人龍比往年長，以往三、四○公尺長的隊伍就很嚇人了，今年排一○○公尺長很常見，等好久。

民眾說，今年活動最吸睛的大亮點在於免費攤位烤蚵體驗，還有把充氣童玩遊戲器材的夜市文化帶進活動，以及能讓遊客體驗漁民採蚵文化的撥蚵殼比賽，內容創新。

美中不足處，今年人潮比去年增加一、二萬人次，且活動時間拉長，接駁車動線規劃欠佳，使得民眾在大太陽底下等車等到心煩氣躁。有民眾說，不光車子難停，找停車位要時間，就算找到車位後要搭接駁車，也要等個半個小時，很折騰人。

對此，彰化縣府表示，活動首日發現接駁車等候時間太長，馬上調整動線，第二天情況稍有改善，明年會針對接駁車和停車場動線規劃再重新調整。

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