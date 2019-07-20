山區缺水 雲林縣府加碼補助蓄水設施

2019-07-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減輕山區因乾旱造成民生、灌溉用水短缺問題，雲林縣府加碼補助山區民眾蓄水設施，最高補助設備費用三分之二，縣府水利處預估可增加二千公噸蓄水。

民眾負擔三分之一設施費

今年初雲林山區缺水嚴重，古坑樟湖、草嶺茶樹出現枯死情況，草嶺村限水，一週供二停五，且供水兩天只給水幾小時。

雲林縣府水利處水保科長羅士閔指出，今年初因應旱災，縣府成立應變中心，針對山區枯水期用水問題研商解決辦法。

羅士閔表示，農委會水保局與農田水利會針對山區辦理「推廣省水管路灌溉計畫」，補助山區民眾設置蓄水設備，水利會補助約三分之一，水保局今年提高補助比例，最高可補助三分之二。

羅士閔說，由於水保局補助有上限，擔心民眾申請不到，同時提高民眾裝設意願，縣府加碼補足水利會補助額度與水保局相同。

草嶺、樟湖及林內等山區適用

雲林縣長張麗善指出，有蓄水設備，可在雨季時蓄水備用，減輕乾旱缺水造成的影響，不論是鋁合金、不鏽鋼或RC材質，縣府都會補助至三分之二，民眾只要自付三分之一，籲請古坑草嶺、樟湖村及林內鄉在山坡地區用戶多利用。

張麗善說，這是為降低缺水期灌溉及民生洗滌用水不足衝擊的作法，至於民生飲用水，縣府已向水利署爭取草嶺簡易自來水設施，蓄水規模約一千七百公噸。

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