改善南寮漁港作業環境 竹市再砸億元

2019-07-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹漁港經改造後，已成為市民假日最常去的景點。市長林智堅昨天說，市府將再進行西側碼頭環境的提升工程，改善漁民的作業環境，已爭取漁業署一億元經費，要整修碼頭下沉的路面，解決困擾漁民的排水不良及積水問題，且將拆除老舊漁具倉庫，打造新倉庫，將多出的空間新增公廁，並設計觀海木平台銜接打卡夯景魚鱗天梯。

改善排水 拆除西碼頭倉庫

林智堅說，新竹南寮漁港見證台灣的漁業發展，過去是漁民捕魚據點，轉型為觀光漁港後，數十年來甚少進行大規模整修，也無排水系統、碼頭區道路也多處下沉與破損，影響漁民工作環境，他上任後，已在新竹漁港投入超過十三億元，進行多項建設，讓漁港變身為竹市熱門景點。

林智堅說，上任前他承諾要將南寮漁港改造成新竹的漁人碼頭，如今已逐步實現，像魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，「連總統蔡英文來都很驚豔」；這次工程以改善漁民的作業環境，整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面、整建修船廠空間、新建廁所供風箏賽場遊客使用為主，完工後漁人碼頭改造計畫完成度達八成，待年底直銷中心工程開工，新竹漁港變身漁人碼頭的願景便可完成。

新設公廁 提供舒適的觀光環境

產發處表示，此次工程將整修西碼頭道路下陷問題，改善排水、拆除危險漁具倉庫，並整理放廢棄漁網的網架區、整修燈塔設施、改善修船廠，提供漁民更舒適的作業環境；且為提供遊客更舒適的觀光環境，工程將延伸木棧道，加入植栽緩解漂砂問題，並在木棧道下方新設公廁，可供魚鱗天梯遊客使用，不排除在新建的漁具貨櫃引進餐飲服務設施，整體工程預計明年中完工。

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