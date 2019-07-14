祖孫倆約會 鹿港老街玩起來

2019-07-14

〔記者湯世名／彰化報導〕「阿公、阿嬤！換我們帶你出去玩！」老五老基金會昨天在彰化縣鹿港鎮舉辦「外帶爺奶老街玩起來」夏日祖孫活動，數十名來自全台各地的祖孫檔，打破地域限制，拉近彼此的距離，由一群青春少男、少女帶著自己的阿公、阿嬤穿梭在鹿港老街，玩起實境解謎遊戲，重拾與阿公、阿嬤的兒時情感，享受一場只有祖孫倆的約會。

最高齡八十二歲的劉奶奶與戴姓孫子漫步在鹿港老街，留下多張逗趣的自拍照。戴同學說，小時候都是奶奶帶他出去玩，長大後因為念研究所，比較少機會和奶奶相聚，現在換他帶奶奶出來玩，有了更不一樣的感受；另一對祖孫是住在彰化的廖同學，特別邀請住在台北的奶奶一起參加。廖同學說奶奶不曾南下到彰化走走逛逛，跨越台北與彰化的距離，只為了想要與奶奶度過不一樣的夏天，祖孫倆一起動手做綠豆糕，交由老五老基金會送給關懷的獨居長輩，將這份愛和更多長輩分享。

老五老基金會執行長游麗裡說，基金會每年暑假都會舉辦祖孫相關活動，藉由活動拉進祖孫之間的情感，小時候都是爺爺、奶奶帶孫子出去玩，現在孫子長大了！主動回饋祖父母的照顧，表達感謝之意，創造更多祖孫之間的相處空間，進而更親近身邊的長輩，提昇社會大眾敬老、親老觀念。

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