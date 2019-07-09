培育產業專才 新北「電競季」暑假開跑

2019-07-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新興的電競產業正夯，新北市舉辦「電競季」培植發展能力，七月十六日由「城市盃校園電子競技邀請賽」打頭陣，接著還有「六都電競爭霸戰的新北市決賽」、「英雄聯盟、傳說對決全國青少年南北電競賽」等賽事，實況主體驗營等暑期活動陸續開放報名。

7/20英雄聯盟、傳說對決總決賽

市府經濟發展局表示，電競實況主體驗營將於七月廿七日、廿八日登場，十二日起到新北市立圖書館的官網報名；新北青少年盃「極速領域」電競決賽在八月十七日舉行，七月廿六日起也在市圖官網開放報名，活動地點在新店青少年圖書館的電競館。

8/25祖孫體驗電競 可現場參加

另外，七月二十日在新店青少年圖書館演藝廳播放「我在快打求旋風」電競紀錄片，七月二十日有英雄聯盟、傳說對決全國電競總決賽；八月廿五日是祖父母節，新店青少年圖書館電競館有祖孫體驗電競活動，現場報名參加。

副市長吳明機表示，全球的電競產值明年將達十四．八八億美元，發展潛力不容小覷，新北市率先成立「新北電競基地」，今年也擴大開辦「電競專業科目」、「賽事企劃」及「節目製播」三大學程的電競產業專班，培育三百人次的電競產業專才。

他說，未來也將在各圖書分館增設電競體驗區，在設有電競場地的大專院校、高中職及市轄運動場館、國民運動中心也配合舉辦電競活動，提供比賽或體驗空間，吸引更多人投入電競學程及相關產業。

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