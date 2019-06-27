《台南》養蚵新浮具更污染 碎成黑色塑膠粒

2019-06-27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境小組調查有關台南沿海牡蠣浮棚保麗龍污染問題，發現市府農業局研發替代用漁業保麗龍的EPP發泡浮具，外觀就像黑色的保麗龍，一樣會造成污染，今年海邊已經出現黑色的塑膠粒，比傳統的保麗龍更嚴重，根本無從察覺。

近海管理所︰請廠商強化內部

台南市漁港及近海管理所長吳榮在表示，該所也有發現此問題，已請廠商改善，研發可以讓內部更強化，不會一碰撞就鬆散的浮具，並由漁民進行試驗，今年十月至明年十月試驗一年，如果可行，再進行推廣。

EPP發泡浮具外表強硬內部易碎

台南社大環境小組研究員晁瑞光調查發現，EPP是一種發泡聚丙烯，這種改良的發泡浮具，表層是很強韌，但只要經過碰撞，外層被破壞後，內部的發泡塑膠粒一樣會碎裂，只要用手一弄，全碎成一顆顆像綠豆大小的黑色塑膠粒。

黑色塑膠粒比保麗龍更難察覺

晁瑞光表示，根據他的調查，目前在南區四鯤鯓及安平海岸都發現過EPP發泡浮具的黑色塑膠粒，這種替代浮具去年才剛試驗推行，今年就發現其碎化的黑色塑膠粒，由於是黑色的，在沙灘上根本難以察覺，對環境危害更大，相關單位必須正視這個問題。

晁瑞光︰補助應用在硬式浮筒

晁瑞光建議，政府應全面禁用保麗龍浮具及其他發泡塑膠製浮具。相關補助應補助在硬式浮筒或對環境友善永續的養殖設備替換上，而不是套網包覆其他發泡塑膠製品浮具。應訂出全面替換的改善時間表，屬於河流內（如鹿耳門溪、曾文溪等）、潟湖內養殖的浮具全部納管，比照辦理。同時也應訂出養殖浮具的國家品質標準，包括耐衝擊力、重金屬及塑化劑標準等。

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