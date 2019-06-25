衛福部計畫修訂「醫師法」 國外學醫返台 須經學歷甄試

2019-06-25

〔記者林惠琴／台北報導〕計畫到國外學醫者注意！衛福部計畫修訂「醫師法」，對持國外學歷的西醫、中醫、牙醫畢業生，均須接受教育部學歷甄試，另會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額，以維護醫療品質與合理人力比。

衛福部心理及口腔健康司科長王鵬豪表示，目前符合「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，到歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港九大地區就讀牙醫學系，回國後不必接受教育部學歷甄試，依序通過第一階段國考、參與臨床實作訓練、第二階段國考，即可取得醫師證書在台執業。但在國外求學，有授課內容、方式不易掌握，難以確認訓練品質的問題，因此研擬增加學歷甄試。

此外，台灣每年約四二○位牙醫系畢業生投入工作，但考選部統計，二○一一至二○一五年通過第二階段國考人數為四○七、四二九、四五○、四六五、四六七人，衛福部研判增加部分源於國外畢業生。另以二○一六至二○一八年持國外學歷通過第一階段國考人數為六十九人、六十人、八十六人，也持續上升。

王鵬豪指出，台灣約每萬人口有六．○五位牙醫，已達美國、澳洲、加拿大、法國等已開發國家水準。二○一一年國衛院評估，兼顧民眾需求及牙醫校考訓用、醫療經濟等因素，牙醫人數與服務人口比為一比一九○○或一比二○○○較合理，但依中華牙醫學會調查，如今已是一比一六七七。牙醫師公會全聯會理事長王棟源認為，牙醫人力尚未飽和，但從增加趨勢來看，未來可能過剩。

降低牙醫學系臨床實作配額

王鵬豪表示，參照已開發國家作法，將規劃修訂「醫師法」，包含九大地區在內，持國外學歷的西醫、中醫畢業生，可能均應一律接受教育部學歷甄試，並將管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額、適度降低。

衛福部醫事司副司長廖崑富則說，修法作業尚在初步階段，有待各界討論結果而定。

醫改會副執行長朱顯光認為，政府應盤點牙醫等醫師人力分布並對照民眾需求，例如有些偏鄉、身心障礙或居家需求，加上人口老化對牙科需求也成長，均須納入評估，而非僅看總量數字。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法